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Указ приняли незаметно: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут изменения с 20 марта

Весной 2025 года в России начнется крупный госу...

vbr.ru

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Весной 2025 года в России начнется крупный государственный проект, направленный на улучшение качества жизни пожилых граждан.

Проект "Активное долголетие 2.0" представляет собой комплексную программу, которая выходит за рамки традиционной социальной помощи. Главная цель — создать инфраструктуру для активной жизни людей старшего возраста.

Организация и финансирование проекта
Ключевым моментом реализации программы стало объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд. Это объединение позволило оптимизировать использование бюджетных средств и сосредоточить их на создании новой экосистемы для пожилых людей. Ожидается, что в первые три года в проект будет инвестировано около 150 миллиардов рублей.

Программа направлена на граждан в возрасте от 60 до 85 лет и предполагает создание сети современных центров досуга и общения по всей стране. К 2027 году планируется открытие более 3000 таких центров в различных регионах России, что позволит обеспечить доступ к новым возможностям для более чем 15 миллионов человек.

Центры досуга и активности
Новые центры не будут просто местами для отдыха, а станут пространствами для самореализации, развития и заботы о здоровье. Эти центры будут оснащены современным оборудованием и учитывать все потребности пожилых людей. Программа предложит разнообразные мероприятия, ориентированные на различные интересы участников.

Цифровые навыки и обучение
Цифровизация уже стала неотъемлемой частью жизни, и пожилые люди также должны освоить новые технологии. В рамках программы будут организованы курсы по компьютерной грамотности, использованию мобильных приложений, онлайн-сервисам и финансовой безопасности. Исследования Министерства труда и социальной защиты показывают, что более 70% пожилых людей заинтересованы в цифровых технологиях, но испытывают трудности из-за нехватки знаний. Программа поможет преодолеть этот барьер, пишет источник.

Творческая активность и самовыражение
Творчество играет важную роль в поддержании психического здоровья. В центрах досуга будут проводиться мастер-классы по различным видам искусства: рисованию, рукоделию, музыке. Участники смогут развивать свои таланты, находить единомышленников и создавать совместные проекты. Также планируются выставки, концерты и другие культурные мероприятия.

Здоровье и физическая активность
Физическая активность — важный аспект долголетия. Программа включает занятия гимнастикой, йогой и другими видами спорта, адаптированными для пожилых людей. Все тренировки будут проводиться опытными инструкторами с учетом здоровья участников. Эксперты утверждают, что регулярная физическая активность может снизить риск хронических заболеваний и улучшить качество жизни.

Культурные мероприятия и общение
Для любителей чтения и кино будут созданы уютные библиотеки и кинозалы, где можно не только наслаждаться книгами и фильмами, но и обсуждать их. Библиотеки будут содержать как классическую, так и современную литературу, а кинозалы предложат широкий выбор фильмов, от ретро до новинок.

Комфорт и общение
Особое внимание будет уделено созданию зон для неформального общения. Это будут места для настольных игр или просто для приятных бесед в дружеской атмосфере. Эти пространства станут важными для социальных контактов и новых знакомств.

Ожидаемые результаты
Проект "Активное долголетие 2.0" имеет амбициозные цели. Он не только повысит уровень комфорта пожилых людей, но и способствует их интеграции в современное общество. Ожидается, что реализация программы увеличит продолжительность здоровой жизни россиян на 2-3 года и повысит уровень социальной активности среди пожилых людей. Программа также станет важным шагом к развитию культуры межпоколенческого общения.

Заключение
Программа 2025 года — это важная инвестиция в будущее. Создание условий для активной жизни после 60 лет является важным элементом социальной политики государства. Благодаря этой программе миллионы россиян смогут сохранить здоровье, энтузиазм и стать активными участниками общественной жизни.

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