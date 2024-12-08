Указ приняли: 28-29 декабря пенсионеры смогут получить на карту новогоднюю выплату с четырьмя нулями

В преддверии новогодних праздников, с 28 по 29 декабря, российские пенсионеры могут ожидать особые денежные выплаты, которые будут зачислены на их личные банковские счета. По словам Анастасии Киреевой, эксперта по пенсионным вопросам, эта финансовая инициатива призвана оказать поддержку старшему поколению, особенно тем, кто отмечает знаменательные юбилеи.

Зачем предназначены выплаты?

Эти средства будут выделены для того, чтобы оказать поддержку пенсионерам, которые ранее уже столкнулись с финансовыми трудностями. К примеру, при достижении 80 лет пенсия вырастает, а та часть выплат, которая является фиксированной, удваивается. Так она становится равна 8100 рублям.

Каковы особенности выплат?

В зависимости от региона, пенсионеры могут получить дополнительные средства в честь своих юбилейных дат. Например, в самом Питере и Ленобласти праздник 90-летия отметят выплатой в размере 15 тысяч рублей. Если же пенсионеру исполняется 95 лет — уже 20 тысяч рублей, а при достижении возраста в сто лет — 25 тысяч рублей. В некоторых случаях эти выплаты предоставляются каждый год.

Когда будут произведены выплаты?

Пенсионеры, чьи юбилейные даты уже наступили, получат свои денежные средства в указанные дни декабря. Те же, кто будет отмечать свои юбилеи в будущем, могут ожидать выплаты позднее.

Эти инициативы служат важной частью стратегии поддержки старшего поколения в России, подчеркивая заботу и внимание государства к потребностям пожилых граждан. Помимо укрепления их финансового положения, такие выплаты направлены на улучшение качества жизни в эти значимые моменты, принося удовлетворение и радость в жизнь старшего поколения.