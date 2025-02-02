Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Указ подписан — ждите "гостей": с 5 февраля штраф 15 000 рублей в день для владельцев квартир с балконом

В результате принятия Федерального закона №351-...

sputnik.by

Подписаться в Telegram

В результате принятия Федерального закона №351-ФЗ от 24 июля 2023 года, в России произошли значительные изменения в управлении многоквартирными домами. Теперь обязанности по ремонту и обслуживанию общедомового имущества, которые ранее выполнялись управляющими компаниями, перешли к самих жителям.

Жильцы как Новые Хранители Дома

Жители теперь должны самостоятельно заниматься организацией и финансированием ремонтных работ в своих домах. Это включает в себя всё: от ремонта мусоропроводов до восстановления после актов вандализма. Эти изменения направлены на повышение уровня ответственности и вовлеченности жильцов в жизнь и управление их домами.

Новый Уровень Пожарной Безопасности

Закон также вводит строже контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. Увеличение штрафов за нарушения направлено на предотвращение возможных пожаров, что становится особенно актуальным в условиях плотной городской застройки.

Прозрачность и Сотрудничество в Управлении

Теперь, когда жильцы взяли на себя больше ответственности, ожидается, что они будут активно участвовать в создании и работе советов многоквартирных домов. Это позволит не только прозрачно распределять финансы на нужды дома, но и облегчить коммуникацию с управляющими компаниями.

Интеграция Современных Технологий

Применение современных технологий, включая системы умного дома, станет важным инструментом в улучшении управления и безопасности. Эти технологии обеспечивают жильцам возможность контролировать состояние своего жилья и быстро реагировать на любые изменения или неисправности.

Заключение

Новая законодательная инициатива ставит перед жителями многоквартирных домов задачу активного участия в управлении и поддержании порядка в их жилищах. Это не только вызов, но и шанс для каждого улучшить качество своей жизни и обеспечить безопасность своего дома.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Доклад по делу о халатности полиции Татарстана представят главе СК России

Интересное в Казани

7 часов назад

Блеск корон и бизнес-успеха: Татарстан встречает конкурс «Мисс и Миссис Бизнес 2025»

борщевик растение чем опасен для человека описание

Новости Татарстана

день назад

МЧС объявило угрозу атаки БПЛА по Татарстану

Интересное в Казани

3 дня назад

"Сначала плавать, потом ходить?": казанские мамы-врачи рассказали, как вода помогла их малышам развиваться

монтаж фальцевой кровли москва в Москве

Новости Татарстана

8 часов назад

В Росреестре Татарстана объяснили новые правила оформления недвижимости

Новости Татарстана

23 часа назад

Черемшанскую крепость в Татарстане внесут в реестр ОКН

Новости Татарстана

23 часа назад

БИЗНЕС Online: куратор следствия в татарстанской прокуратуре покидает пост

Новости Татарстана

день назад

МЧС: угроза атаки БПЛА в Татарстане отменена

Новости Казани

8 часов назад

В Казани стоимость аренды офисов за 2024 год выросла на 60%
Лонгриды
2 дня назад

Автобусный кризис Казани: причины роста цен и нехватки транспорта

Цены на проезд в общественном транспорте Казани...

Новости Казани

8 часов назад

Массовый убийца из Казани Галявиев хотел полностью взорвать школу

Интересное в Казани

день назад

Идеи есть! Показываем небанальные варианты: что дарить и куда идти на грядущие праздники в Казани

Новости Казани

8 часов назад

В Казани по Карагадинской ограничат движение на неделю

Новости Татарстана

8 часов назад

Трех сотрудников исполкома в Татарстане будут судить за взятку
В Челнах один дом закидывают использованными па...
Новости Татарстана
2 дня назад

В Челнах один дом закидывают использованными памперсами

Новости Татарстана

8 часов назад

Гидрометцентр РТ: туман и гололедица ожидает Татарстан 2 февраля

Новости Татарстана

23 часа назад

Число жителей Татарстана выросло до 4 млн человек

Новости Татарстана

23 часа назад

Программу капремонта домов в Татарстане увеличили до 10,3 млрд рублей
Находят хобби и раскрывают душу
Новости России
6 дней назад

Находят хобби и раскрывают душу