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Указ подписан — ждите "гостей": с 17 февраля штраф 15 000 рублей в день для владельцев квартир с балконом

С введением Федерального закона №351-ФЗ от 24 и...

sputnik.by

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С введением Федерального закона №351-ФЗ от 24 июля 2023 года в России произошли значительные изменения в подходах к содержанию и ремонту общедомового имущества. Теперь ответственность за ущерб переходит от управляющих компаний к самим жильцам, что подразумевает новые обязанности и приводит к изменению отношения к управлению многоквартирными домами.

Изменения в обязанностях жильцов

Ранее за ремонт общедомового имущества, такого как покраска стен, испорченных вандалами, или замена сломанных мусоропроводов, отвечала управляющая компания. Теперь же эти расходы лягут на плечи самих жильцов. Это направлено на усиление их ответственности за состояние имущества и повышение мотивации к его бережному обращению.

Ужесточение требований к пожарной безопасности

Новый закон также вводит более строгие меры по обеспечению пожарной безопасности в жилых домах. Увеличены штрафы за нарушение установленных норм, что должно способствовать повышению общей безопасности в домах.

Потенциальные последствия для жильцов

  1. Более бережное отношение к общему имуществу: Осознавая, что любые повреждения повлияют на собственный кошелек, жильцы могут стать более внимательными и аккуратными.

  2. Сплочение сообщества: Новая система может стимулировать жильцов к объединению усилий для решения общих проблем, таких как поддержание порядка и организация ремонтов.

  3. Активное участие в управлении домом: Усиление ответственности может привести к более активному формированию советов многоквартирных домов и участию жильцов в принятии решений.

Ключевые моменты пожарной безопасности

Для предотвращения пожаров каждому жильцу необходимо:

  • Регулярно проверять состояние электропроводки и избегать её перегрузки.
  • Не захламлять балконы и места общего пользования, так как это может затруднить эвакуацию.
  • Не хранить горючие материалы в непредназначенных для этого местах.
  • Обеспечить наличие исправной противопожарной сигнализации в квартире.

Введение новых технологий

Рассмотрение вариантов внедрения систем "умного дома" может стать дополнительной мерой безопасности, обеспечивая автоматическое обнаружение признаков возгорания и оповещение жильцов и служб спасения.

В итоге, новый закон предполагает не только усиление ответственности жильцов за состояние их дома, но и способствует более осознанному и активному участию в управлении жилым имуществом, повышая его безопасность и комфорт для всех резидентов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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