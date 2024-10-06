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Указ подписан. Всех, у кого есть кредит или ипотека, ждет неожиданный сюрприз с 7 октября

С 5 октября в России вступает в силу новое прав...

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С 5 октября в России вступает в силу новое правило, которое может коренным образом изменить жизнь многих заемщиков, особенно тех, кто балансирует на грани финансового краха. Это решение, которое внесет неожиданные новшества для владельцев кредитов, включая ипотечных, обещает стать настоящим сюрпризом для россиян.

Нововведение основано на решении Верховного суда, которое позволяет в определенных случаях обнулить долги заемщиков. Правило предоставляет возможность использовать непредвиденные обстоятельства в свою пользу, что может радикально изменить судьбы многих должников.

Кейс, ставший основой для этого новшества, связан с ситуацией россиянки, набравшей кредиты на общую сумму более двух миллионов рублей. После неудачной попытки объявить себя банкротом в суде первой инстанции, где банк выступил с встречным иском, дело дошло до Верховного суда. Именно там было установлено, что финансовая организация не проявила должной добросовестности, не проверив кредитную историю женщины перед выдачей займов.

Верховный суд постановил, что долги заемщицы подлежат обнулению, признав ее банкротом. Этот прецедент открывает двери для других заемщиков, которые могут оказаться в похожей ситуации, предоставляя им шанс на финансовое освобождение, пишет PRIMPRSS.

Это решение не только изменяет правовую практику, но и ставит новые стандарты ответственности для кредитных учреждений, которые теперь обязаны более тщательно проверять своих клиентов перед выдачей кредитов. Таким образом, право потребителей на защиту их интересов получает новое дыхание, внося серьезные коррективы в систему кредитования страны.

Эта история не только демонстрирует изменения в законодательной базе, но и подчеркивает важность юридической грамотности и внимания к своим финансовым обязательствам для всех граждан России.

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