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Указ подписан: вот что ожидает неработающих пенсионеров с 1 июня

Социальный фонд России объявил о том, что с начала лета 2024 года на территории Российской Федерации некоторые группы неработающих пожилых людей смогут рассчитывать на дополнительные единоразовые выплаты.

Яна Лаушкина

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Социальный фонд России объявил о том, что с начала лета 2024 года на территории Российской Федерации некоторые группы неработающих пожилых людей смогут рассчитывать на дополнительные единоразовые выплаты.

Также СФР информирует, что на ближайшее время запланирована новая индексация пенсий, которая в особенности затронет определенные категории пенсионеров.
Повышенное пенсионное обеспечение начнут выплачивать с июня 2024 года.

В зависимости от региона проживания власти могут вводить различные льготы. Так, в Краснодарском крае отрегулировали стоимость проезда на общественном транспорте, чтобы сделать её менее финансово обременительной для пожилых людей. Такой льготой зачастую пользуются ветераны труда, ветераны вооруженных сил, труженики тыла и прочие категорий граждан, уровень дохода которых не превышает двойного размера прожиточного минимума.

Согласно новому постановлению, в июне 2024 года пожилые граждане, достигшие восьмидесятилетнего возраста, получат увеличенные на 100% выплаты, сообщает PROGOROD11.

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