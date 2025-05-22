Указ подписан: в Госдуме назвали срок следующего повышения пенсий - когда ждать прибавку

Как сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, с 1 августа 2025 года пенсии работающим пенсионерам будут пересчитаны.

Прибавка основана на пенсионных баллах (ИПК), начисленных за работу в 2024 году.

«Пенсия будет повышена на те баллы, которые пенсионер получил за предыдущий год. Максимум — до трёх баллов», — уточнила депутат.

Размер одного пенсионного балла на 2025 год составляет 145,69 рубля, соответственно, максимальная прибавка — 437,07 рубля в месяц.

Что такое ИПК и как он влияет на пенсию

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы — это ключевой показатель при расчёте пенсии. Он начисляется:

за каждый год официальной работы;

за иной социально значимый стаж (например, уход за детьми, служба в армии).

Именно по этим баллам Социальный фонд определяет размер ежемесячных выплат.

Кого ещё ждёт прибавка

С 1 октября 2025 года увеличатся пенсии:

военных пенсионеров;

пенсионеров силовых структур.

Повышение составит 4,5%, и касается всех получателей соответствующих пенсий.

Возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров

С начала 2025 года в России возобновилась индексация пенсий работающим пенсионерам, приостановленная в 2016 году. Новая схема учитывает все индексации, накопленные за годы труда после 2016 года, и применяется не к уже выплачиваемой пенсии, а к её полному расчетному размеру.

Это означает: перерасчёт даст ощутимую прибавку тем, кто продолжал работать, не уходя на заслуженный отдых.

Автоматическая прибавка после 80 лет

Также в 2025 году сохраняется правило: пенсионеры, достигшие 80 лет, получают удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Перерасчёт будет производиться:

1 июня — для тех, кому исполняется 80 лет в июне;

1 июля — для тех, кто достигает 80-летия в июле.

Обращаться в Социальный фонд не нужно — перерасчёт проходит автоматически, сообщает rbc.