Указ подписан: в Госдуме назвали срок следующего повышения пенсий - когда ждать прибавку
dzen.ru
Как сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, с 1 августа 2025 года пенсии работающим пенсионерам будут пересчитаны.
Прибавка основана на пенсионных баллах (ИПК), начисленных за работу в 2024 году.
«Пенсия будет повышена на те баллы, которые пенсионер получил за предыдущий год. Максимум — до трёх баллов», — уточнила депутат.
Размер одного пенсионного балла на 2025 год составляет 145,69 рубля, соответственно, максимальная прибавка — 437,07 рубля в месяц.
Что такое ИПК и как он влияет на пенсию
Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или пенсионные баллы — это ключевой показатель при расчёте пенсии. Он начисляется:
- за каждый год официальной работы;
- за иной социально значимый стаж (например, уход за детьми, служба в армии).
Именно по этим баллам Социальный фонд определяет размер ежемесячных выплат.
Кого ещё ждёт прибавка
С 1 октября 2025 года увеличатся пенсии:
- военных пенсионеров;
- пенсионеров силовых структур.
Повышение составит 4,5%, и касается всех получателей соответствующих пенсий.
Возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров
С начала 2025 года в России возобновилась индексация пенсий работающим пенсионерам, приостановленная в 2016 году. Новая схема учитывает все индексации, накопленные за годы труда после 2016 года, и применяется не к уже выплачиваемой пенсии, а к её полному расчетному размеру.
Это означает: перерасчёт даст ощутимую прибавку тем, кто продолжал работать, не уходя на заслуженный отдых.
Автоматическая прибавка после 80 лет
Также в 2025 году сохраняется правило: пенсионеры, достигшие 80 лет, получают удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Перерасчёт будет производиться:
- 1 июня — для тех, кому исполняется 80 лет в июне;
- 1 июля — для тех, кто достигает 80-летия в июле.
Обращаться в Социальный фонд не нужно — перерасчёт проходит автоматически, сообщает rbc.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец