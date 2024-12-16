Указ подписан: стали рассказывать о катастрофических штрафах для водителей с 1 января 2025 года

12 декабря 2024 года Госдума России рассмотрит важные поправки в законодательство, направленные на ужесточение штрафов за ряд нарушений ПДД. Изменения, рекомендованные к принятию комитетом по госстроительству и законодательству, затронут не только водителей, управляющих в состоянии алкогольного опьянения или превышающих скорость, но и тех, кто игнорирует требования дорожной разметки и знаков, а также не пристегивает ремень безопасности.

Ожидается, что с 1 января 2025 года вступят в силу новые, более строгие правила. К примеру, штраф за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от прохождения теста на алкоголь возрастет с 30 000 до 45 000 рублей, сопровождаясь лишением прав на срок до двух лет. Помимо увеличения самих штрафов, проект закона также вносит изменения в условия оплаты штрафов: размер скидки за быстрое погашение снижается с 50 до 25 процентов, хотя и увеличивается льготный период для оплаты с 20 до 30 дней.

Кроме того, планируется увеличение штрафов за повторные нарушения вождения без ОСАГО. Нововведения включают также ужесточение наказаний за превышение скорости: штрафы за превышение скорости на 20-40 км/ч увеличатся с 500 до 750 рублей, а за более серьезные нарушения скоростного режима — до 7500 рублей и лишение прав на год.

Подробный список предлагаемых изменений был включен в законопроект об изменениях в ОСАГО, что позволило депутатам оперативно внести коррективы в действующее законодательство. Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, вызванных нарушениями ПДД.

Инициативы по ужесточению штрафов сопровождаются и изменениями в распределении доходов от их уплаты. Предложение Минфина о перераспределении части средств в федеральный бюджет поддержано правительством, что позволит частично направлять средства на федеральные нужды, сохраняя основную часть доходов в региональных бюджетах.

Эти законодательные инициативы отражают стремление властей к усилению контроля за соблюдением правил дорожного движения и увеличению ответственности нарушителей, что в итоге должно способствовать повышению безопасности на дорогах по всей стране.