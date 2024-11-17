Указ подписан, сроки определены: пенсионеров готовят к очень неприятным изменениям в 2024 году

С первого же дня 2025 года, с 1 января, в России пенсионная система сильно изменится. Изменения затронут как пенсионеров, так и граждан старшего возраста, которые продолжают работать. Известно уже сегодня, что индексация составит 7,3%. Отмечается, что подобное обновление станет первым за последние 10 лет, с 2015 года. Изменение охватит больше 42 миллионов человек.

На данный момент предполагается, что средний размер страховой пенсии вырастет и достигнет примерно 24 059 рублей. Пенсионный же коэффициент возрастет. Если сейчас он составляет 133,05, то увеличится он до 142,76 рублей. Результат - увеличение выплат.

Отмечается, что индексация для работающих пенсионеров будет автоматически возобновлена. Какой-то особой необходимости предпринимать дополнительные шаги для того, чтобы получить повышение пенсий, не будет нужно.

Будущие планы по индексации

В 2026 и 2027 годах планируется провести двойную индексацию: выплаты будут корректироваться в феврале и апреле каждого из этих годов. В 2026 году пенсии повысят на 4,5% и 5,5% соответственно, а в 2027 году — на 4% и 4,1%.

Кроме того, с апреля 2025 года запланировано увеличение социальных пенсий и государственных выплат на 14,75%, что значительно улучшит финансовое положение пенсионеров.

Влияние на жизнь пенсионеров

Эти меры значительно улучшат жизнь пенсионеров, увеличивая их ежемесячные доходы и обеспечивая большую финансовую стабильность. Повышение пенсий не только поможет покрыть повседневные расходы, но и предоставит возможность для более комфортного и спокойного проживания на заслуженном отдыхе.

Решение о повышении пенсий отражает заботу государства о своих старших гражданах и признание необходимости поддержки в условиях экономических вызовов и растущей инфляции, пишет объясняем.рф.