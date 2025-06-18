Указ подписан: с 20 июня начнут забирать землю — всех, у кого участок или дача в собственности, ждет новое правило

С 1 января 2025 года в России вступают в силу новые требования к землепользованию, которые изменят правила эксплуатации земельных участков.

Эти изменения касаются всех категорий собственников: от дачников до владельцев городских земель. Главная цель нововведений — повышение ответственности собственников и борьба с заброшенными территориями, которые часто ухудшают внешний вид и санитарное состояние окружающей среды.

Одним из ключевых новшеств является введение понятия «освоенного участка». Для того чтобы земля считалась освоенной, она должна быть приведена в порядок: очищена от мусора и сорняков, а также использоваться по назначению. Это может быть, например, наличие построек на участке или ведение сельскохозяйственной деятельности. Участки с незавершенными постройками или аварийными сооружениями будут признаны неосвоенными.

Для новых земельных участков, приобретенных после апреля 2025 года, статус «освоенного» будет присваиваться автоматически при регистрации права собственности. Владельцам участков, приобретенных ранее, предоставляется переходный период до апреля 2028 года. В этот срок необходимо привести участок в порядок, иначе возможны штрафы и другие санкции, вплоть до изъятия земли.

Властные структуры подчеркивают, что цель этих реформ — не усложнить жизнь собственникам, а улучшить управление земельными ресурсами и избавиться от заброшенных территорий, которые оказывают негативное влияние на экологическую ситуацию.

Эксперты рекомендуют не откладывать подготовку участков: очистить территорию, зарегистрировать постройки и провести благоустройство. Это не только поможет избежать штрафов, но и повысит рыночную стоимость земли.