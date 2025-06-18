Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Указ подписан: с 20 июня начнут забирать землю — всех, у кого участок или дача в собственности, ждет новое правило

С 1 января 2025 года вступают в силу новые прав...

extra-salt.ru

Подписаться на Дзен.канал

С 1 января 2025 года в России вступают в силу новые требования к землепользованию, которые изменят правила эксплуатации земельных участков.

Эти изменения касаются всех категорий собственников: от дачников до владельцев городских земель. Главная цель нововведений — повышение ответственности собственников и борьба с заброшенными территориями, которые часто ухудшают внешний вид и санитарное состояние окружающей среды.

Одним из ключевых новшеств является введение понятия «освоенного участка». Для того чтобы земля считалась освоенной, она должна быть приведена в порядок: очищена от мусора и сорняков, а также использоваться по назначению. Это может быть, например, наличие построек на участке или ведение сельскохозяйственной деятельности. Участки с незавершенными постройками или аварийными сооружениями будут признаны неосвоенными.

Для новых земельных участков, приобретенных после апреля 2025 года, статус «освоенного» будет присваиваться автоматически при регистрации права собственности. Владельцам участков, приобретенных ранее, предоставляется переходный период до апреля 2028 года. В этот срок необходимо привести участок в порядок, иначе возможны штрафы и другие санкции, вплоть до изъятия земли.

Властные структуры подчеркивают, что цель этих реформ — не усложнить жизнь собственникам, а улучшить управление земельными ресурсами и избавиться от заброшенных территорий, которые оказывают негативное влияние на экологическую ситуацию.

Эксперты рекомендуют не откладывать подготовку участков: очистить территорию, зарегистрировать постройки и провести благоустройство. Это не только поможет избежать штрафов, но и повысит рыночную стоимость земли.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Россиянин поделился впечатлениями о ситуации в Израиле

Гид по скидкам Казани

день назад

Лето не повторяется: что посмотреть, попробовать и прочувствовать в Казани до сентября

сколько лап у клопов

Лонгриды

18 часов назад

Как несправедливое обвинение в краже привело к судебному разбирательству: история школьницы из Казани

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Лечение без разорения: куда идти казанцам, чтобы не оставить всю зарплату у стоматолога

теплый пол цена за м2 под ключ в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Казанцы призваны следить за кемперами, используемыми для запуска БПЛА

Не у нас

день назад

Яндекс обработал 1,5 млрд звонков с помощью определителя номеров

Новости Татарстана

18 часов назад

Минцифры РТ объясняют причины сбоев мобильного интернета в Татарстане

Новости Казани

день назад

В Казани исчез памятник Ленину, жители призывают разъяснить его судьбу

Новости Казани

день назад

На Кировской дамбе в Казани началась установка шумозащитных конструкций
Новости Казани
час назад

Платный вход на Голубые озера помог улучшить экологическую ситуацию

Платный вход сделал Голубые озера «золотыми»

Не у нас

час назад

В Сеченовском университете создали тренажер для хирургов-урологов

Гид по скидкам Казани

день назад

Пикник по-татарски: как казанцы отдыхают на природе этим летом

Не у нас

час назад

Священник посоветовал избавиться от «проклятого растения» в доме

Не у нас

час назад

Лингвисты доказали, что европейские гунны имеют сибирские корни
Дожди в Татарстане продлятся до конца недели
Новости Татарстана
день назад

Дожди в Татарстане продлятся до конца недели

Не у нас

час назад

В России создали прибор для оценки условий труда

Не у нас

час назад

Российскими учеными разработан новый способ экономии палладия

Новости Казани

час назад

Пассажиры Казанского аэропорта жалуются на проблемы с контролем и выдачей багажа
Что убивает бизнес незаметно: три мысленных экс...
Интересное в Казани
5 дней назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю