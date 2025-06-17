Указ подписан: с 19 июня начнут забирать землю — всех, у кого участок или дача в собственности, ждет новое правило

С 2025 года в России вступают в силу новые правила по использованию земельных участков: что нужно знать владельцам

С 1 января 2025 года в России вступают в силу новые правила использования земельных участков, что приведет к масштабным изменениям в сфере землепользования. Эти нововведения касаются всех владельцев земель — от дачников до владельцев участков в городах, и направлены на повышение ответственности собственников и борьбу с заброшенными землями.

Главным новшеством станет внедрение понятия «освоенный участок». Чтобы земля считалась освоенной, она должна быть очищена от мусора и сорной растительности, а также использоваться по назначению — например, на участке должны быть зарегистрированные постройки или вести сельскохозяйственную деятельность. Участки с неоформленными или аварийными строениями будут признаны неосвоенными.

Для новых участков, приобретенных после апреля 2025 года, статус «освоенного» присваивается автоматически при оформлении прав собственности. Для ранее приобретенных участков установлен переходный период до апреля 2028 года. В течение этого времени владельцам необходимо привести свои земли в порядок, иначе они могут столкнуться с предписаниями и судебными разбирательствами, а в случае продолжения нарушения — с возможным изъятием участка.

Власти подчеркивают, что эти меры не предназначены для усложнения жизни собственников, а для упорядочивания землепользования, особенно в отношении заброшенных участков, которые ухудшают санитарную обстановку и внешний вид территорий.

Эксперты рекомендуют не откладывать работы: навести порядок на участке, оформить строения и благоустроить территорию, чтобы избежать штрафов и повысить ценность земли.