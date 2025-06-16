Указ подписан: с 18 июня начнут забирать землю — всех, у кого участок или дача в собственности, ждет новое правило

С 2025 года в России вступают в силу новые правила по использованию земельных участков: что нужно знать владельцам

С начала 2025 года в России стартует масштабная реформа в сфере землепользования, направленная на повышение ответственности владельцев участков и борьбу с заброшенными землями. Нововведения затронут всех собственников — от дачников до владельцев участков в городах.

Главное новшество — внедрение понятия «освоенный участок». Чтобы считаться таковым, земля должна быть очищена от мусора и сорной растительности, а также использоваться по назначению: например, на ней должны быть зарегистрированные постройки или вестись сельскохозяйственная деятельность. Неоформленные или аварийные постройки будут поводом для признания участка неосвоенным.

Для новых участков, приобретенных после апреля 2025 года, статус «освоенного» присваивается автоматически при оформлении прав собственности. Для ранее купленных участков установлен переходный период до апреля 2028 года. За это время владельцам нужно привести земли в порядок. Нарушителям грозит предписание, а в случае его игнорирования — судебное разбирательство и возможное изъятие участка.

Власти подчеркивают, что главная цель — не усложнение жизни собственников, а упорядочение землепользования. Особое внимание уделяется заброшенным участкам, которые ухудшают санитарную обстановку и внешний вид территорий.

Эксперты рекомендуют не откладывать действия: навести порядок на участке, оформить строения и благоустроить территорию. Это поможет избежать проблем и повысить ценность земли как актива, сообщает progorodsamara.