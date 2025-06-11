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Указ подписан: с 15 июня начнут забирать землю — всех, у кого участок или дача в собственности, ждет новое правило

С 2025 года вступает в силу реформа управления ...

kasheloff.ru

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Новые правила использования земельных участков в России: что изменится с 2025 года

С 2025 года в России вступает в силу реформа, касающаяся управления земельными ресурсами. Одной из основных целей нововведений является повышение ответственности владельцев земли и решение проблемы заброшенных и неиспользуемых участков, которые представляют собой как экологическую, так и эстетическую угрозу.

Ключевая новация — термин «освоенный участок»

Согласно новому законодательству, участок будет считаться освоенным, если:

  • На нём нет мусора, сорняков и строительных отходов.
  • На участке есть зарегистрированные постройки или ведётся деятельность, соответствующая целевому назначению земли.
  • Сельскохозяйственные угодья используются по прямому назначению.

Если на участке имеются неоформленные или аварийные здания, это может привести к признанию участка неосвоенным, что в свою очередь создаст дополнительные трудности для владельцев.

Правила для участков, приобретённых после апреля 2025 года

Для участков, приобретённых после апреля 2025 года, статус «освоенного участка» будет автоматически присваиваться после оформления права собственности. Для владельцев земельных участков, приобретённых до этой даты, предусмотрен переходный период до апреля 2028 года. В этот период необходимо привести участок в соответствие с новыми требованиями.

Ответственность за несоответствие новым стандартам

В случае выявления нарушений собственнику будет направлено предписание об устранении недостатков. Если предписание будет проигнорировано, возможны судебные разбирательства, а в крайних случаях — изъятие участка. Однако изъятие земли является крайней мерой и применяется только после нескольких предупреждений и попыток урегулирования ситуации во внесудебном порядке.

Цель реформы: улучшение землепользования

Основная цель реформы — наведение порядка в сфере использования земельных участков, а не создание дополнительных трудностей для владельцев. Реформа направлена на избавление от заброшенных и неухоженных участков, которые нарушают санитарные нормы и портят внешний вид территорий.

Рекомендации для владельцев земельных участков

Эксперты советуют владельцам заранее подготовиться к новым требованиям:

  • Оцените состояние вашего участка.
  • Проведите уборку мусора и сорняков.
  • Оформите все постройки и проведите благоустройство территории.

Такие меры помогут избежать проблем с контролирующими органами и могут увеличить рыночную стоимость земельного актива, повышая привлекательность участка для потенциальных покупателей.

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