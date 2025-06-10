Указ подписан: с 14 июня начнут забирать землю — всех, у кого участок или дача в собственности, ждет новое правило

Новые правила использования земельных участков: что изменится с 2025 года

С 2025 года в России вступает в силу реформа в сфере управления земельными ресурсами. Одной из главных целей является повышение ответственности землевладельцев и борьба с заброшенными или неиспользуемыми участками, что представляет не только экологическую, но и эстетическую угрозу.

Ключевой термин — «освоенный участок»

Согласно новому законодательству, участок будет считаться освоенным, если:

На нем нет мусора, сорняков и строительных отходов.

На участке есть зарегистрированные постройки или ведется деятельность, соответствующая целевому назначению земли.

Сельскохозяйственные угодья используются по прямому назначению.

Если на участке имеются неоформленные или аварийные здания, это может привести к признанию участка неосвоенным, что создаст дополнительные сложности для владельцев.

Правила для участков, приобретённых после апреля 2025 года

Для участков, приобретенных после апреля 2025 года, статус «освоенного участка» будет автоматически присваиваться после оформления права собственности. Для владельцев участков, приобретённых до этой даты, предусмотрен переходный период до апреля 2028 года. В этот период необходимо привести землю в соответствие с новыми требованиями.

Ответственность за несоответствие новым требованиям

В случае выявления нарушений собственнику будет направлено предписание об устранении нарушений. Если владельцы проигнорируют предписание, это может привести к судебному разбирательству, а в крайнем случае — к изъятию участка. Однако изъятие земли применяется как крайняя мера и после неоднократных предупреждений и попыток урегулирования ситуации во внесудебном порядке.

Цель нововведений

Главная цель реформы — наведение порядка в сфере землепользования, а не создание трудностей для владельцев. Основная задача — избавление от заброшенных участков, которые нарушают санитарные нормы и портят внешний вид территорий.

Рекомендации для владельцев земельных участков

Эксперты советуют владельцам заранее принять меры:

Оценить состояние участка.

Провести уборку мусора.

Оформить все постройки и благоустроить территорию.

Эти действия помогут избежать проблем с контролирующими органами и могут повысить рыночную стоимость земельного актива.