Указ подписан: с 12 июня начнут забирать землю — всех, у кого участок или дача в собственности, ждет новое правило

Новые правила по использованию земельных участков

С 2025 года в России вступает в силу важная реформа в сфере управления земельными ресурсами. Основная цель нововведений — повышение ответственности землевладельцев и борьба с заброшенными и неиспользуемыми участками, что представляет не только экологическую, но и эстетическую угрозу.

Ключевой термин — «освоенный участок»

Согласно новому законодательству, участок будет считаться освоенным, если:

на нём отсутствуют мусор, сорняки и строительные отходы;

на участке находятся зарегистрированные постройки или ведется деятельность, соответствующая целевому назначению земли;

сельскохозяйственные угодья используются по прямому назначению.

Наличие неоформленных или аварийных зданий может привести к признанию участка неосвоенным, что создаст дополнительные сложности для владельцев.

Применение новых правил для участков, приобретенных после апреля 2025 года

Для участков, приобретённых после апреля 2025 года, статус «освоенного участка» будет автоматически присваиваться после оформления права собственности. Для владельцев участков, приобретённых до этой даты, предусмотрен переходный период до апреля 2028 года. В этот период необходимо привести землю в соответствие с новыми требованиями.

Ответственность за несоответствие новым требованиям

В случае выявления нарушений, собственнику участка будет направлено предписание об устранении нарушений. Если владельцы проигнорируют предписание, это может привести к судебному разбирательству, а в крайнем случае — к изъятию участка. Однако изъятие земли применяется как крайняя мера и после неоднократных предупреждений и попыток урегулирования ситуации во внесудебном порядке.

Цель нововведений

Власти подчеркивают, что цель реформы — не создание трудностей для владельцев земельных участков, а наведение порядка в сфере землепользования. Основная задача — избавиться от заброшенных участков, которые нарушают санитарные нормы и портят внешний вид территорий.

Рекомендации для владельцев земельных участков

Эксперты рекомендуют владельцам земельных участков заранее принять меры:

Оценить состояние своей земли;

Провести уборку мусора;

Оформить все постройки и благоустроить территорию.

Такие меры помогут избежать проблем с контролирующими органами и могут повысить рыночную стоимость земельного актива.

Ухоженный участок — это не только привлекательный объект недвижимости, но и ценный актив. Новые правила стимулируют более ответственное отношение к земле, превращая её в эффективный инструмент для реализации финансовых и хозяйственных целей, сообщает progorodsamara.