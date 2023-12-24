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· Артем Акчурин

Указ подписан: с 1 января вступают в силу новые правила посещения поликлиник

Указ подписан: с 1 января вступают в силу новые правила посещения поликлиник

medesk.net

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С 2024 года, Россия перейдет на эксплуатацию электронных медицинских карт, такое решение было объявлено министром здравоохранения Михаилом Мурашко. По его заявлению, такое требование будет предъявляться исполнительным органам субъектов Российской Федерации в рамках развития региональных медицинских информационных систем.

Мурашко отметил, что переход от бумажных документов к электронным является финансово-экономическим и интеллектуальным инструментом, который способствует непрерывности медицинского обслуживания пациентов на разных уровнях их медицинской помощи.

По его словам, российской медицине предстоит сформировать уникальные ресурсы данных, которые обеспечат полную цифровизацию в здравоохранении.

По содержанию новый вид медкнижек полностью идентичен документам старого образца.

Оформление электронной карты не требует написания заявления, она заводится медицинской организацией, в которой пациент прикреплен. Отказаться от получения такой карты невозможно. Если пациент желает продолжать использование старой карты, то потребуется письменное заявление с соответствующим запросом.

Владельцем электронной медицинской карты является медицинская организация, а не сам пациент. Но в случае необходимости получения данных из медицинской карты, их можно получить путем личного запроса или направив соответствующее письмо на электронную почту поликлиники.

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