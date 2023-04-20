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Указ подписан: россиян ждут 18 выходных в мае

Россияне в мае 2023 года будут отдыхать 18 дней
Указ подписан: россиян ждут 18 выходных в мае

Фото: открытые источники

Россиян в мае 2023 года ждут 18 выходных дней.
PRIMPRESS сообщает, что указ подписан, так что трудящимся стоит подготовиться к столь внушительному по продолжительности отдыху.
Для всех россиян месяц начнется с трех выходных и четырехдневной рабочей недели, потом последуют еще 4 выходных при трехдневной рабочей неделе.

Однако многие россияне хотят продлить отдых, и есть возможность взять оплачиваемый отпуск на период между майскими праздниками. Однако специалисты делать это не советуют - это невыгодно с точки зрения начислений отпускных. А вот взять отпуск за свой счет могут все желающие, и работодатели должны подписать заявление сотрудника.

Максимум неоплачиваемого отпуска - 14 дней. Если взять отпуск между майскими за свой счет, то россияне получат 18 выходных - с 1 по 14 мая включительно, а потом стандартные суббота и воскресенье 20 и 21 мая, а также 27 и 28 мая.

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