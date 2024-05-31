Указ подписан: россиян готовят к реализации новой валюты

В России многие граждане уже выбрали свой способ оплаты - наличные или безналичные деньги.

Но вот появляется новое предложение от Центрального банка - цифровой рубль. Это может стать революцией в финансовом мире! Ожидается, что уже начиная с 2025 года россияне смогут оценить все преимущества этой инновации. Новая валюта обещает быть удобной и эффективной, превосходя даже безналичный расчет.

Глава Центрального банка подчеркнула важность плавного перехода на цифровой рубль для всех участников рынка. Люди должны иметь возможность выбора и самостоятельно определять, какими средствами платежей им пользоваться, утверждают эксперты.

Никто не планирует отменять наличные или банковские карты, так что у граждан останется возможность выбора метода оплаты.

В перспективе внедрения цифрового рубля ожидается постепенное изменение финансовой системы в течение 5-7 лет.

В начальный период цифровая валюта предположительно будет применяться в ограниченной сфере операций.

С увеличением срока использования цифрового рубля его функционал будет расширяться, и популярность увеличится.

Однако помимо явных преимуществ, таких как удобство, скорость и прозрачность в расчетах, цифровой рубль представляет и новые вызовы. Важно обеспечить безопасность и конфиденциальность данных, а также сделать новую валюту доступной для всех слоев населения, сообщает PROGOROD33.