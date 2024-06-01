Указ подписан, пенсии теперь повысят еще на 20%: пенсионерам объявили о нежданной поддержке

Вопросы, связанные с пенсионным обеспечением, всегда оставались и остаются весьма актуальными.

Многие годы люди отдавали свою жизнь работе или службе, и теперь пришло время заслуженного отдыха, на который они так долго мечтали. Главное, чтобы пенсионное пособие позволяло им не только удовлетворять основные потребности, но и наслаждаться радостью, дарить подарки и путешествовать.

Согласно аналитикам, в ближайшем будущем пенсионеры получат значительно большие суммы выплат, так как правительство планирует постепенно увеличить индексацию пенсий в следующие годы. Первоочередное улучшение коснется государственных выплат и социальных пенсий. Ожидается, что средняя пенсия для пожилых граждан составит 23 200 рублей, что является результатом прогнозов экспертов о возможном росте пенсионных выплат до 23 тысяч рублей. Индексация социальных пенсий будет проходить по двум этапам, как сообщили опытные аналитики.

В следующем году планируется увеличение пенсий на 9,5%, а через два года - на 10,3%.

По прогнозам, размер пенсий ожидается увеличиться на 20% по сравнению с предыдущими показателями. По итогу, данные планы в сфере пенсионной системы приведут к новому уровню социальной поддержки пенсионеров, сообщает NGNOVOROS.