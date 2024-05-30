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Указ подписан, пенсии решено повысить еще на 20%: пенсионерам объявили о новой поддержке

Вопрос пенсионного обеспечения граждан всегда стоял для общества и власти крайне остро.

Яна Лаушкина

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Вопрос пенсионного обеспечения граждан всегда стоял для общества и власти крайне остро.

При принятии тех или иных решений касаемо пенсий в России правительство должно опираться на многие другие социально-экономические факторы, будь то инфляция, например. Индексировать пенсии, чтобы они всегда отвечали современным экономическим тенденциям, непростая задача. Однако для пенсионеров поступили весьма хорошие новости касаемо размеров и сроков увеличение пенсионных выплат в ближайшее время.

Исходя из существующих планов правительства на изменения социально-экономической политики внутри страны, в ближайшие два года ожидается значительное увеличение пенсий в России на 20% от текущего уровня. Это решение будет проведено в два этапа: в 2024 году пенсии увеличат на 9,5%, а в 2026 году на 10,3%. Поддержка затронет широкий круг пенсионеров, включая получателей пенсий по старости, инвалидности и в случае потери кормильца. Государственные пенсии также будут проиндексированы, что принесет дополнительную финансовую поддержку гражданам. Таким образом, финансовые возможности старшего поколения на территории России должны будут расшириться, подарив пенсионерам больше возможностей для покупок, поездок и иных видов времяпрепровождения. Помимо пенсионных начислений всегда есть возможность узнать о существующих льготах через отделение Социального фонда России или воспользовавшись порталом Госуслуг, сообщает NGNOVOROS.

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