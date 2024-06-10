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Указ подписан: Набиуллина заявила о закрытии льготных ипотечных программ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о невозможности расширения льготных программ кредитования в стране.

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о невозможности расширения льготных программ кредитования в стране.

Она отметила, что не поддерживает инициативы по увеличению таких программ, так как это может привести к повышению процентных ставок по обычным кредитам. Вместо этого правительство планирует заменить существующие льготные программы новыми, чтобы препятствовать росту цен на жилье и сохранить его доступность. Одним из предложенных мероприятий является предоставление льготных ставок только на покупку крупных квартир для многодетных семей, сообщает URANEWS.

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