Указ подписан: Набиуллина заявила о закрытии льготных ипотечных программ
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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о невозможности расширения льготных программ кредитования в стране.
Она отметила, что не поддерживает инициативы по увеличению таких программ, так как это может привести к повышению процентных ставок по обычным кредитам. Вместо этого правительство планирует заменить существующие льготные программы новыми, чтобы препятствовать росту цен на жилье и сохранить его доступность. Одним из предложенных мероприятий является предоставление льготных ставок только на покупку крупных квартир для многодетных семей, сообщает URANEWS.
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