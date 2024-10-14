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Указ подписан. Эту сумму получит каждый без исключения пенсионер в ноябре

В рамках улучшения условий для пенсионеров, оди...

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В рамках улучшения условий для пенсионеров, один из ведущих российских банков, ПСБ, анонсировал возобновление программы денежных выплат для пожилых граждан. Это предложение станет приятным дополнением к ежемесячной пенсии и предоставит возможность получать дополнительные средства уже в ноябре этого года.

Детали программы

По словам эксперта по пенсионным вопросам Сергея Власова, программа ПСБ предусматривает выплату в размере 2000 бонусных рублей, которые будут начислены на банковскую карту пенсионера после того, как на неё поступит первая пенсия. Эти бонусные средства затем можно будет использовать наравне с обычными рублями.

Условия участия

Для того, чтобы пенсионер смог воспользоваться возможностями данной программы, ему нужно лишь оформить банковскую карту ПСБ, а позже оформить заявление, где он укажет все необходимые реквизиты. Программа доступна всем пенсионерам, вне зависимости от их трудового статуса и уровня доходов, что делает предложение особенно привлекательным.

История инициативы

Как отметил Власов, ПСБ уже ранее, два года назад, проводил аналогичную акцию, которая предлагала пенсионерам приветственные выплаты за перевод пенсии на карту банка. После завершения первоначальной программы, банк принял решение о её возобновлении, учитывая положительные отзывы участников.

Положительное воздействие на благосостояние пенсионеров

Эта инициатива ПСБ ожидается с нескрываемым оптимизмом как экспертами, так и самими пенсионерами. Она направлена на поддержку пожилого населения, предоставляя им дополнительные средства, которые могут помочь улучшить их качество жизни. Программа также стимулирует пенсионеров активнее использовать банковские услуги, способствуя тем самым их финансовой интеграции и обеспечивая дополнительную финансовую независимость.

В эпоху, когда финансовая поддержка особенно важна, такие программы как предложенная ПСБ, демонстрируют пример социальной ответственности и заботы о пожилых гражданах, поддерживая их на законодательном и финансовом уровнях, пишет PRIMPRESS.

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