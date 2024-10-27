Указ подписан. Эту сумму направят всем без исключения пенсионерам в ноябре

С наступлением зимы Промсвязьбанк (ПСБ) объявил о запуске новой программы, направленной на поддержку финансового благополучия пенсионеров России. Эта инициатива станет важным шагом к улучшению их материального состояния в условиях текущей инфляции и неуклонного роста цен, пишет PRIMPRESS.

Особенности и преимущества новой программы

Благодаря данной программе пенсионеры смогут получить абсолютно уникальную возможность получить бонус, размер которого составит 2000 рублей. Однако, если условие - необходимо перевести все пенсионные выплаты на новую карту, выданную Просвязьбанком. Эта мера призвана облегчить финансовое давление на пенсионеров, особенно в холодные месяцы, когда расходы на жизнеобеспечение могут возрасти.

Как присоединиться к программе?

Активация карты: Для начала нужно посетить ближайшее отделение Промсвязьбанка и оформить карту, на которую будут зачисляться пенсионные выплаты. Зачисление пенсии: Затем пенсионеру необходимо предоставить данные новой карты для перевода на неё его пенсионных средств. Начисление бонуса: Как только первый пенсионный платёж поступит на карту, пенсионеру автоматически будет начислен бонус в размере 2000 рублей.

Влияние программы на жизнь пенсионеров

Сергей Власов, специалист по вопросам пенсионного обеспечения, отмечает, что подобные инициативы не только облегчают финансовое положение пенсионеров, но также способствуют укреплению их веры в финансовые учреждения. В условиях экономической нестабильности, когда жизненные расходы увеличиваются, такие программы предоставляют необходимую поддержку наиболее уязвимым категориям населения, помогая им справиться с возрастающими финансовыми вызовами.

Заключение

Инициатива Промсвязьбанка — это не только финансовая поддержка, но и шаг к укреплению долгосрочных отношений между банком и пенсионерами, позволяя последним чувствовать себя более защищёнными в непростое время. Эта программа открывает пенсионерам двери к более стабильному и спокойному финансовому будущему, делая участие в ней выгодным и доступным решением для каждого, кто стремится улучшить своё материальное положение.