Указ подписан. Эту сумму будут получать все без исключения пенсионеры в ноябре

В преддверии зимы пенсионеры России могут ожидать приятного финансового бонуса. По информации от эксперта по пенсионным вопросам Сергея Власова, начиная с ноября, многие пенсионеры начнут получать дополнительные денежные выплаты через Промсвязьбанк (ПСБ), который запускает обновленную программу поддержки для старшего поколения.

Эта программа представляет собой возрождение предыдущей инициативы банка, которая предлагала пенсионерам так называемую "приветственную выплату". Два года назад, пенсионеры, открывшие счет в ПСБ и переведшие на него получение своей пенсии, автоматически получали единоразовый бонус. Теперь, вновь активированная программа не только возвращается, но и предлагает улучшенные условия.

По словам Власова, для участия в программе не предъявляются ограничения по возрасту или уровню дохода. Это означает, что каждый пенсионер, независимо от его трудового статуса, может рассчитывать на получение дополнительных средств. Для получения бонуса необходимо оформить карту ПСБ и подать заявление с банковскими реквизитами. После поступления первой пенсии на новый счет, банк начислит 2000 бонусных рублей, которые затем можно будет обменять на обычные денежные средства.

Эта инициатива станет значительной поддержкой для многих пенсионеров, особенно в условиях текущей экономической нестабильности, предоставляя дополнительные ресурсы для покрытия повседневных расходов или неожиданных покупок. Помимо этого, программа способствует укреплению доверия и лояльности к банку среди старшего поколения граждан.

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Эта статья акцентирует внимание на значительных усилиях Промсвязьбанка по поддержке пенсионного населения России через новую финансовую инициативу, которая предоставляет пенсионерам уникальную возможность получить дополнительные средства непосредственно на свои банковские счета, пишет PRIMPRESS.