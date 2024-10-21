Указ подписан. Эту сумму будут отправлять всем без исключения пенсионерам в ноябре

Пенсионеры в России вот-вот станут получателями денежных бонусов благодаря новой программе, запущенной одним из ведущих российских банков — ПСБ. Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов поделился, что уже в ноябре многие пенсионеры смогут воспользоваться этой возможностью через те же платежные каналы, что и для получения их обычных пенсионных выплат.

Возобновление популярной программы

ПСБ приняли решение о возобновлении ранее популярной программы под названием "приветственные выплаты". Два года назад она уже проводилась. Тогда пенсионеры, оформившие карту банка и переведшие на нее свои пенсионные выплаты, получали денежные бонусы. После завершения первоначальной акции, банк теперь вновь предлагает эту возможность, стремясь поддержать старшее поколение.

Условия получения бонуса

Как рассказывает эксперт, для того, чтобы данная сумма была получена, пенсионер должен оформить карту банка ПСБ, а после этого подать специальное заявление, в котором будут указаны реквизиты пенсионеры. Когда первая выплата пенсии поступит на счет, тогда то и будут получены приветственные 2000 бонусных рублей. Эти средства затем можно будет конвертировать в обычные рубли и использовать по своему усмотрению.

Отсутствие ограничений

Одной из ключевых особенностей программы является отсутствие ограничений по возрасту или уровню дохода. Это означает, что получать денежные поощрения могут как работающие, так и неработающие пожилые граждане, что делает программу доступной для широкого круга лиц.

Положительный социальный эффект

Эта инициатива ПСБ призвана не только обеспечить дополнительную финансовую поддержку пенсионерам, но и повысить их лояльность к банку, поддерживая их финансовое благополучие в условиях постоянно меняющейся экономической среды.

Таким образом, новая программа ПСБ является значимым шагом в направлении поддержки пожилого населения, позволяя им чувствовать себя увереннее благодаря дополнительным финансовым ресурсам, пишет PRIMPRESS.