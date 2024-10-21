Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Указ подписан. Эту сумму будут отправлять всем без исключения пенсионерам в ноябре

Пенсионеры в России вот-вот станут получателями...

объясняем.рф

Подписаться в Telegram

Пенсионеры в России вот-вот станут получателями денежных бонусов благодаря новой программе, запущенной одним из ведущих российских банков — ПСБ. Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов поделился, что уже в ноябре многие пенсионеры смогут воспользоваться этой возможностью через те же платежные каналы, что и для получения их обычных пенсионных выплат.

Возобновление популярной программы

ПСБ приняли решение о возобновлении ранее популярной программы под названием "приветственные выплаты". Два года назад она уже проводилась. Тогда пенсионеры, оформившие карту банка и переведшие на нее свои пенсионные выплаты, получали денежные бонусы. После завершения первоначальной акции, банк теперь вновь предлагает эту возможность, стремясь поддержать старшее поколение.

Условия получения бонуса

Как рассказывает эксперт, для того, чтобы данная сумма была получена, пенсионер должен оформить карту банка ПСБ, а после этого подать специальное заявление, в котором будут указаны реквизиты пенсионеры. Когда первая выплата пенсии поступит на счет, тогда то и будут получены приветственные 2000 бонусных рублей. Эти средства затем можно будет конвертировать в обычные рубли и использовать по своему усмотрению.

Отсутствие ограничений

Одной из ключевых особенностей программы является отсутствие ограничений по возрасту или уровню дохода. Это означает, что получать денежные поощрения могут как работающие, так и неработающие пожилые граждане, что делает программу доступной для широкого круга лиц.

Положительный социальный эффект

Эта инициатива ПСБ призвана не только обеспечить дополнительную финансовую поддержку пенсионерам, но и повысить их лояльность к банку, поддерживая их финансовое благополучие в условиях постоянно меняющейся экономической среды.

Таким образом, новая программа ПСБ является значимым шагом в направлении поддержки пожилого населения, позволяя им чувствовать себя увереннее благодаря дополнительным финансовым ресурсам, пишет PRIMPRESS.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

час назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Дешевле уже не будет: показываем акции на дома в коттеджных поселках поблизости от Казани

средство в вентиляцию от тараканов

Новости Казани

день назад

Глава Татарстана обратился к жителям Казани в связи с проведением саммита БРИКС

Новости Татарстана

3 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2024 года исследовало более 26 тыс. проб воды, почвы и воздуха

заказать услуги грузчиков в Нижнем Новгороде

Новости Казани

21 час назад

Казань ждёт тёплая погода

Новости Казани

день назад

Певица из Казани прошла «слепые прослушивания» на шоу «Голос. Дети»

Новости Казани

3 часа назад

В Казани один человек погиб после ДТП с велосипедами

Новости Казани

18 часов назад

Стало известно, когда закончат строить театра Камала

Новости Казани

22 часа назад

Центр Казани капитально обработали от крыс перед БРИКС
Лонгриды
2 дня назад

В Казани может быть создана система организованной помощи животным

Зима подступает, холода окутывают город, отопле...

Новости Казани

16 минут назад

Отелям у моста «Миллениум» присвоили 5 звезд

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Хватит гуглить симптомы: казанские врачи рассказали, когда необходимо своевременно обращаться к специалистам

Новости Казани

51 минуту назад

В центре Казани с 19 по 25 октября закрыли платные парковки

Новости Казани

час назад

Что сейчас происходит на Московском рынке в Казани
В Татарстане ожидаются теплые и дождливые выходные
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане ожидаются теплые и дождливые выходные

Новости Казани

4 часа назад

Улица Баумана преобразилась к Хэллоуину

Новости Казани

14 часов назад

Президент Бразилии отменил визит в Казань

Новости Казани

18 часов назад

На саммите БРИКС в Казани VIP-гостям дадут Aurus
Вместо 500 рублей 800 тысяч: рассказываем сколь...
Интересное в Казани
6 дней назад

Вместо 500 рублей 800 тысяч: рассказываем сколько казанцам придется заплатить за запущенный кариес