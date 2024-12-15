Указ подписан: детей мигрантов начнут проверять на знание русского языка и на законность нахождения в РФ

В России введен новый закон, который вызвал широкий общественный резонанс: теперь для поступления в российские школы дети мигрантов должны обязательно владеть русским языком. Это нововведение призвано улучшить качество образования и облегчить интеграцию детей мигрантов в общество.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин объявил, что после анализа выяснилось: 41% детей мигрантов, поступающих в российские школы, не владеют русским языком на достаточном уровне. Это, по его словам, создает серьезные препятствия как для учащихся, так и для учителей, затрудняя образовательный процесс.

«Наличие даже одного ребенка, не знающего языка, может серьезно затруднить обучение всего класса», — подчеркнул Володин. Он также добавил, что для самих детей мигрантов отсутствие знаний русского языка становится источником стресса, так как они не могут полноценно участвовать в учебном процессе.

Этот закон был принят после того, как президент России указал на необходимость обеспечения равных условий обучения для всех детей, подчеркнув, что необходимо уделять внимание и качеству образования российских учеников. Президент поручил правительству решить этот вопрос уже в прошлые годы, однако действия были отложены. В итоге закон был одобрен в ускоренном порядке и вступит в силу с начала следующего учебного года.

Кроме того, закон предусматривает проверку законности пребывания детей мигрантов на территории России перед их зачислением в школу. Это мера направлена на борьбу с нелегальной миграцией и обеспечение соблюдения миграционного законодательства.

Отзывы на нововведение разделились: некоторые поддерживают ужесточение правил как способ защиты интересов российских граждан и повышения качества образования, другие же видят в этом ущемление прав мигрантов. Но большинство согласны с тем, что такие меры помогут интегрировать детей мигрантов в российское общество более эффективно, обучая их языку и культуре страны.