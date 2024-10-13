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Указ подписан. Данную сумму получат все без исключения пенсионеры в ноябре

В последние годы финансовые учреждения все чаще...

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В последние годы финансовые учреждения все чаще стараются поддерживать пенсионеров различными программами лояльности и бонусами. Одним из ярких примеров такой поддержки стала новая программа от банка ПСБ, которая предоставит каждому пенсионеру, оформившему банковскую карту в этом банке, возможность получить дополнительные 2000 рублей.

По информации от Власова, представителя банка, программа доступна для всех пенсионеров России, независимо от их возраста, дохода или социального статуса. Для участия в программе необходимо открыть счет в ПСБ, оформить карту и перевести на нее пенсионные выплаты. Сразу после первого поступления пенсии, на счет будут начислены 2000 бонусных баллов, которые можно будет мгновенно конвертировать в рубли.

Эта инициатива не нова для ПСБ — подобная программа уже проводилась банком около двух лет назад, но была временно приостановлена. Сейчас же она возвращается без каких-либо ограничений, предоставляя пенсионерам шанс немного улучшить свое финансовое положение.

Эксперты подчеркивают, что такие программы особенно важны для пенсионеров с невысокими доходами и тех, кто не имеет возможности подработать. Введение такой инициативы накануне новогодних праздников можно рассматривать как рождественский подарок для старшего поколения, который не только поможет им финансово, но и покажет заботу и внимание к их потребностям со стороны государства и финансовых структур.

Таким образом, запуск этой программы от ПСБ — это замечательный пример того, как финансовые институты могут играть активную роль в жизни общества, поддерживая одну из самых уязвимых категорий граждан, пишет PRIMPRESS.

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