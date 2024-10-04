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Указ подписали, все. Пенсионеров, у которых есть супруги или дети, ждет фантастический сюрприз с 1 октября

В России пенсионеры могут ожидать приятные изме...

smolensk.ldpr.ru

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В России пенсионеры вскоре могут воспользоваться новыми финансовыми преимуществами, благодаря свежему законодательному акту, который расширяет сферу доступных налоговых вычетов для их семей. Анастасия Киреева, эксперт в области пенсионного обеспечения, разъяснила детали этой инициативы, которая предусматривает возможность получения дополнительных вычетов для неработающих пенсионеров с помощью их детей или супругов.

Основные аспекты новой льготы

Эта мера позволяет родственникам пенсионеров, которые вносят свой вклад в уход за старшими членами семьи, возвращать часть затрат на медицинские услуги и медикаменты через налоговые вычеты. Эта возможность ранее была доступна исключительно для занятых населения, но теперь расширяется и на тех, кто оказывает поддержку пенсионерам.

"Непосредственно пенсионеры не могут претендовать на вычеты, поскольку не имеют трудового дохода, однако их активные родственники теперь могут это делать, если они оплачивают медицинские услуги или лекарства," — объясняет Киреева.

Процедура получения вычета

Родственники должны аккуратно хранить все финансовые документы и чеки, подтверждающие их расходы на уход за пенсионерами. Эти документы могут быть предъявлены в налоговую службу с 29 сентября, как в бумажном, так и в цифровом формате. Вычет ограничен суммой в 15 600 рублей за год, хотя при значительных медицинских расходах могут быть предусмотрены исключения.

Значимость оперативного действия

Киреева подчеркивает, что важно не затягивать с оформлением вычета до конца года: "Необходимо оперативно обратиться за оформлением, поскольку неиспользованные суммы не переносятся на следующий год."

Это обновление дает пенсионерам и их семьям больше возможностей для экономии и поддержки, обеспечивая более доступное медицинское обслуживание и уход. Расширение налоговых вычетов — это значительный шаг к улучшению уровня жизни пенсионеров, позволяя их близким легче управлять финансовой нагрузкой, связанной с заботой о старшем поколении

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