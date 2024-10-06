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Указ подписали, все. Пенсионеров, у которых есть супруги или дети, ждет большой сюрприз в этом октябре

В последнее время пенсионеры в России столкнули...

vbr.ru

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В последнее время пенсионеры в России столкнулись с нововведениями, которые могут значительно улучшить их финансовое положение, благодаря специальному указу. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева поделилась деталями этих изменений, которые открывают путь к дополнительным выплатам через налоговые вычеты.

Детали Налоговых Льгот

Нововведения позволяют неработающим пенсионерам воспользоваться налоговыми вычетами, которые ранее были доступны исключительно для трудоустроенных граждан. Особенностью льготы является ее доступность через близких родственников пенсионеров, таких как супруги или дети, которые активно участвуют в трудовой деятельности.

Процесс Оформления Вычетов

Родственники пенсионера, которые покупали лекарства или оплачивали медицинские услуги, имеют право на налоговый вычет. Для этого им необходимо собрать и предоставить налоговой службе все соответствующие чеки и документы, подтверждающие расходы. В течение года можно вернуть до 15 600 рублей, при этом в случаях дорогостоящего лечения ограничений по сумме нет.

Сроки и Порядок Оформления

Как подчеркивает Киреева, важно не упустить сроки для оформления вычетов. Все необходимые документы должны быть поданы до конца текущего года, поскольку неиспользованные средства не переносятся на следующий год. С 29 сентября начинается прием документов, который также доступен в онлайн-формате, облегчая этот процесс.

Влияние на Социальное Благополучие

Эти изменения предоставляют значительную поддержку пенсионерам, позволяя их родственникам возвращать часть средств, потраченных на их здоровье и благополучие. Это не только улучшает их финансовое состояние, но и укрепляет семейные связи, поддерживая заботу о старших членах семьи на законодательном уровне.

Таким образом, расширение налоговых льгот для пенсионеров открывает новые возможности для их финансовой поддержки, делая процесс более доступным и удобным для всех участников. Это значительный шаг в улучшении качества жизни пожилых людей, обеспечивающий им дополнительные средства на необходимые нужды.

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