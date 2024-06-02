Указ подписали: с июня за отопление и воду пенсионеры больше не платят

Одна из новых возможностей для сокращения расходов по коммунальным услугам появится в случае поставки низкокачественных услуг.

Это нововведение будет затрагивать только горячее водоснабжение и отопление в зимний период.



Если вам в квартиру подводят едва теплую воду, которую официально считают горячей, то вы имеете право не платить за такие "услуги". То же самое относится и к отоплению - если батареи еле теплые, а температура в вашей жилой комнате не соответствует норме, закон также дает вам право не оплачивать такие услуги.



Верховный суд принял решение о том, что пенсионеры имеют право на возмещение половины стоимости коммунальных услуг. Кроме того, Социальный Фонд сообщил о том, что президент России Владимир Путин освободил нуждающихся в социальной поддержке от оплаты банковской комиссии за коммунальные услуги, включая запрошенные после срока и штрафы за задолженности. С 1 июля 2024 года все пенсионеры России получат такую же возможность, сообщает PROCHEPETSK.