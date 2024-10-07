Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Указ подписали, окончительно. Пенсионеров, у которых есть супруги или дети, ждет большой сюрприз с 1 октября

В России введены новые меры поддержки для пенси...

life.ru

Подписаться в Telegram

В России введены новые меры поддержки для пенсионеров, которые позволяют их близким получать налоговые вычеты за расходы, связанные с их уходом. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева поделилась подробностями об этих изменениях, которые могут принести значительную пользу как пенсионерам, так и их семьям.

Данные нововведения касаются неработающих пенсионеров, которые традиционно не могли получать налоговые вычеты, доступные трудоустроенным гражданам. Теперь, если за пенсионера покупаются лекарства или оплачиваются медицинские услуги, его работающие родственники могут претендовать на социальные налоговые вычеты.

"Пенсионеры сами по себе не могут претендовать на эти вычеты, так как они не участвуют в трудовой деятельности. Однако, это право переходит к их трудоспособным родственникам, таким как дети или супруги, которые несут расходы на их содержание," объясняет Киреева.

Для оформления налогового вычета, родственники должны сохранять все чеки и документы, подтверждающие покупку товаров или услуг для пенсионера. Возврат можно оформить на сумму до 15 600 рублей в год, а в случае значительных медицинских расходов — без верхнего предела.

Киреева также подчеркнула важность своевременного оформления этих вычетов. Все документы необходимо представить в налоговую службу до конца календарного года, в который были сделаны расходы. С 29 сентября документы можно подавать и в электронной форме, что упрощает процесс.

Эти изменения предоставляют пенсионерам и их семьям новые финансовые возможности, помогая им справляться с повышенными расходами на здоровье и улучшая их общее материальное положение. Они также отражают шаги правительства по увеличению социальной поддержки пожилых граждан, активизируя помощь со стороны их близких, пишет progorod62.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани на проспекте Победы произошло смертельное ДТП

Новости Казани

день назад

В Казани около Арбитражного суда построят 100-метровый ЖК

как мыть квартиру после дезинфекции от тараканов

Новости Казани

16 часов назад

В Казани парни поцарапали чужой Porsche за 6 млн рублей ради фотографий

Новости России

2 дня назад

Представители АО «Транснефть – Прикамье» - победители республиканского конкурса по охране труда

утепление пенополиуретаном в Казани

Новости Казани

день назад

60-летний казанец с паркинсоном пытался изнасиловать 12-летнего ребенка

Новости Казани

15 часов назад

В Казани провели реконструкцию подземного перехода у парка имени Горького

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани задерживаются рейсы авиакомпании Red Wings

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 6 октября ожидается +17 градусов
Новости Казани
день назад

Власти выделили 9 млрд на продление трассы М12 от Казани

Говорится о возведении обходов Нижнекамска и На...

Новости Казани

32 минуты назад

Часть экс-военного госпиталя в Казани отдадут детсаду и общепиту

Новости Татарстана

3 часа назад

В 78 лет умер кардиохирург и член Академии наук Татарстана Ренат Акчурин

Новости Татарстана

17 часов назад

Раис Татарстана поздравил «КАМАЗ-Мастер» с успешным завершением сезона

Новости Казани

19 часов назад

В Казани на сутки отключат воду в некоторых домах Вахитовского района
В Татарстане потеплеет до +24 градусов
Новости Татарстана
7 минут назад

В Татарстане потеплеет до +24 градусов

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане за год оборот розничной торговли увеличился на 10,2%

Новости Татарстана

20 часов назад

Главный тренер «Рубина» Рахимов прокомментировал победу своей команды над «Ахматом»

Новости Казани

21 час назад

В Казани на 52% выполнено благоустройство около нового театра имени Г.Камала
Самое время заняться домом! Как современный рын...
Интересное в Казани
5 дней назад

Самое время заняться домом! Как современный рынок толкает застройщиков предлагать интересные варианты для строительства 