Указ подписали, окончительно. Пенсионеров, у которых есть супруги или дети, ждет большой сюрприз с 1 октября

В России введены новые меры поддержки для пенсионеров, которые позволяют их близким получать налоговые вычеты за расходы, связанные с их уходом. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева поделилась подробностями об этих изменениях, которые могут принести значительную пользу как пенсионерам, так и их семьям.

Данные нововведения касаются неработающих пенсионеров, которые традиционно не могли получать налоговые вычеты, доступные трудоустроенным гражданам. Теперь, если за пенсионера покупаются лекарства или оплачиваются медицинские услуги, его работающие родственники могут претендовать на социальные налоговые вычеты.

"Пенсионеры сами по себе не могут претендовать на эти вычеты, так как они не участвуют в трудовой деятельности. Однако, это право переходит к их трудоспособным родственникам, таким как дети или супруги, которые несут расходы на их содержание," объясняет Киреева.

Для оформления налогового вычета, родственники должны сохранять все чеки и документы, подтверждающие покупку товаров или услуг для пенсионера. Возврат можно оформить на сумму до 15 600 рублей в год, а в случае значительных медицинских расходов — без верхнего предела.

Киреева также подчеркнула важность своевременного оформления этих вычетов. Все документы необходимо представить в налоговую службу до конца календарного года, в который были сделаны расходы. С 29 сентября документы можно подавать и в электронной форме, что упрощает процесс.

Эти изменения предоставляют пенсионерам и их семьям новые финансовые возможности, помогая им справляться с повышенными расходами на здоровье и улучшая их общее материальное положение. Они также отражают шаги правительства по увеличению социальной поддержки пожилых граждан, активизируя помощь со стороны их близких, пишет progorod62.ru.