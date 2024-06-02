Указ готов: садоводов предупредили об изъятии земельных участков
Рамиля Печерская
Сегодня в Госдуме появилась информация о планах изъятия заброшенных дачных участков, что вызвало шок у садоводов.
Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, Светлана Разворотнева, подчеркнула, что заброшенные участки представляют серьезную проблему для городов и поселков.
Разворотнева также сообщила, что решение о приведении заброшенных участков в пригодное состояние должно быть принято до 15 января 2025 года, а критерии неиспользования участков будут установлены правительством, сообщает информационное агенство PROKAZAN.
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