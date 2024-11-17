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Указ был принят тихо: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут изменения с 20 ноября

В самых разных регионах России уже в ноябре нач...

dp.ru

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В самых разных регионах России уже в ноябре начала действовать новая социальная инициатива, которая в первую очередь нацелена на то, чтобы обогатить культурную жизнь пожилых граждан. Согласно той информации, которую дала специалист Анастасия Киреева, пенсионный консультант, в скорейшем времени люди пожилого возраста смогут позволить себе наслаждаться абсолютно бесплатными экскурсиями по достопримечательностях любимых городов вместе с опытными гидами.

Пожилые граждане уже имели возможность бесплатно участвовать в спортивных и культурных мероприятиях. Теперь же к этому списку добавляются образовательные экскурсии, которые позволят им активнее участвовать в социальной жизни. Эта программа призвана не только развлечь, но и образовать, предоставляя пожилым людям доступ к богатой культурной программе.

Примеры из Екатеринбурга

Екатеринбург стал одним из первых городов, где запущена эта инициатива. Здесь уже организованы экскурсии по уличному искусству, которые ведут профессиональные гиды. Эти мероприятия не только стимулируют умственную активность участников, но и способствуют их физической активности, поскольку маршруты экскурсий достигают восьми километров.

Процесс регистрации на участие

Чтобы воспользоваться возможностью бесплатных экскурсий, пожилым необходимо обратиться в местный социальный центр и подать заявку на участие. Этот процесс максимально упрощён, чтобы каждый желающий мог принять участие.

Преимущества участия в экскурсиях

Участие в таких мероприятиях не только разнообразит повседневную жизнь пожилых людей, но и поможет им оставаться социально активными и умственно вовлечёнными. Кроме того, общение с ровесниками и младшими поколениями на таких мероприятиях способствует улучшению эмоционального состояния участников.

Значение программы для общества

Эти инициативы подчёркивают важность социальной поддержки пожилых граждан и акцентируют внимание на их потребностях и благополучии. Они являются ключевым элементом в стратегии улучшения качества жизни старшего поколения и демонстрируют государственную заботу о его активном включении в жизнь общества.

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