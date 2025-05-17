Указ был принят тихо: пенсионный стаж для тех, кто работал с 1991 по 2022 годы, будут считать по-новому

С лета 2024 года для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей действует новый порядок подсчёта стажа. Это связано с законом, принятым в конце прошлого года, который учитывает периоды работы ещё до вхождения этих территорий в состав России. Теперь стаж и пенсионные баллы пересчитываются иначе — и это важно знать каждому, кто оформляет пенсию или планирует это сделать в ближайшее время.

Какие периоды включаются в стаж?

Всё зависит от того, где и когда человек работал:

ДНР и ЛНР : засчитываются годы с 11 мая 2014 года (день референдума о независимости) по 31 декабря 2022 года .

Запорожье и Херсон : засчитывается стаж с 24 февраля 2022 года (начало СВО) по конец 2022 года.

Если работа велась на территории Украины до этих дат, но человек уже получил российское гражданство, в стаж включают период с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года.

Как считают баллы?

За каждый полный год работы начисляется 1 пенсионный балл. За месяц — 1/12, за день — 1/360. Например, если человек отработал 5 лет и 3 месяца в Донецке до 2022 года, это даст 5,25 балла. Эти баллы затем учитываются при расчёте пенсии в рублях.

А если нет документов?

Если трудовая утеряна, предприятие закрылось, а архив сгорел — это не приговор. Можно обратиться в межведомственную комиссию, которая рассматривает подобные случаи. В качестве доказательств можно предоставить:

справки из профсоюзов;

показания бывших коллег;

копии приказов, фото, записи.

Главное — доказать факт работы, даже если документов не сохранилось.

Почему выбраны именно эти даты?

11 мая 2014 года — день, когда ДНР и ЛНР провели референдум.

24 февраля 2022 года — дата начала спецоперации и перехода Запорожья и Херсона под контроль РФ.

Государство таким образом признаёт: даже если человек числился на украинском предприятии, его труд не обесценивается — при условии, что он стал гражданином России.

Что это значит на практике?

Раньше часть стажа могла просто «исчезнуть» при расчётах. Теперь закон позволяет зачесть весь трудовой путь, даже если он пришёлся на непростые годы и территории. Для многих это означает повышение пенсии, особенно если человек десятилетиями работал на тяжёлых производствах — шахтах, заводах и стройках, пишет oren1.ru.

Что нужно сделать?

Процесс не автоматический. Чтобы пересчёт состоялся: