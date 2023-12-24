Новости России
· Артем Акчурин

Уходили, но решили вернуться: в Россию возвращается популярная европейская торговая сеть

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По информации портала cheb-live.ru, французская компания decathlon, известная своей специализацией на спортивных товарах, собирается вернуться на российский рынок под новым брендом desport уже в декабре. Первые магазины планируются к открытию в ближайшее время.

Помимо этого, desport также запустил свой веб-сайт, где объявил о планах открыть не менее 35 торговых точек по всей России и озвучил некоторые адреса будущих магазинов, включая торговые центры "Авиапарк" и "Белая дача" в Москве. На сайте также опубликованы вакансии для различных должностей в магазинах, включая продавцов-консультантов, менеджеров и юристов.

Помимо физических магазинов, desport планирует развивать собственный интернет-магазин. Напомним, что французский бренд decathlon временно покинул российский рынок в 2022 году из-за проблем с поставками товаров из-за границы.

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