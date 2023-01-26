"Угрожают убить семью": СБУ начали принуждать мирное население Херсонской области к саботажу против РФ
Фото: topnews.ru
Служба безопасности Украины вербует агентов среди мирного населения Херсонской области и путём шантажа и подкупа принуждает их к организации антироссийских акций.
Об этом, как пишет РИА Новости, рассказал задержанный в ходе оперативных мероприятий житель региона Андрей, завербованный СБУ в марте 2022 года.
"Под давлением СБУ дал согласие на сотрудничество, в противном случае они угрожали расправой над моей семьёй", — пояснил мужчина.
Также местным предлагают деньги для организации и проведения антироссийских митингов, пикетов, акций и обещают щедро вознаградить всех, кто примет в них участие.