"Угрожают убить семью": СБУ начали принуждать мирное население Херсонской области к саботажу против РФ

Служба безопасности Украины вербует агентов среди мирного населения Херсонской области и путём шантажа и подкупа принуждает их к организации антироссийских акций.

Об этом, как пишет РИА Новости, рассказал задержанный в ходе оперативных мероприятий житель региона Андрей, завербованный СБУ в марте 2022 года.

"Под давлением СБУ дал согласие на сотрудничество, в противном случае они угрожали расправой над моей семьёй", — пояснил мужчина.

Также местным предлагают деньги для организации и проведения антироссийских митингов, пикетов, акций и обещают щедро вознаградить всех, кто примет в них участие.