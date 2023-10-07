Угроза ядерной войны? Володин сделал важное заявление о применении ядерного оружия

В России задумались об отмене запрета на испытания ядерного оружия, что должно стать совершенно симметричным ответом Америке, отказавшейся ратифицировать такой договор. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, это будет адекватно, так он трактовал речь Владимира Путина на форуме "Валдай".

По словам Володина, Дума в ближайшее время рассмотрит вопрос от отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний.