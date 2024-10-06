Известная актриса Юлия Ауг недавно прокомментировала своё краткосрочное возвращение в Москву, подчеркнув, что поездка была связана исключительно с личными вопросами, а не с работой или творческими проектами. В интервью для издания «Абзац» она поделилась своими мыслями о текущей ситуации в стране.

Сложное Время для Возвращения

Юлия Ауг выразила сомнение относительно благоприятности текущего времени для возвращения в Россию, отмечая, что обстановка в стране оставляет много желать лучшего. Актриса отметила. что на данный момент сложно сказать, что для возвращения в Россию настало удачное время.

Отказ от Творческой Деятельности в России

Также актриса подчеркнула, что у неё отсутствуют какие-либо творческие планы на территории России в ближайшем будущем.

"Никаких творческих планов в России у меня нет, и я предполагаю, что больше их никогда здесь не будет," — отметила Ауг.

Предыдущие Появления и Слухи

В начале 2023 года появились слухи, что для работы актриса продолжает приезжать в Москву, но держит это в тайне. Однако подтверждений этой информации не последовало. Ранее актриса, выросшая в Эстонии, объясняла необходимость получения российского паспорта для участия в культурных проектах, интересных ей в России.

Биографические Детали

Родилась будущая актриса Юлия в Ленинграде. Но детство и юность у девушки прошли в Эстонии. Она закончила ргиси в 1993 году и приняла решение о переезде в Москву в 2004 году. Ауг известна благодаря ролям в проектах, таких как «Екатерина» и фильму «Овсянки».

Недавние Достижения

Прошлой осенью Ауг участвовала в спектакле «Айсберг», который премьеру состоялась в Каннах. В этой пьесе актриса исполнила роль эксцентричной личности, что добавило новый оттенок в её актёрскую карьеру.

Заключение

Визит Юлии Ауг в Россию оказался кратким и личным, без дальнейших планов на работу в стране. Она продолжает следить за культурными событиями и сохранять активность на международной арене, сохраняя при этом критический взгляд на текущую обстановку в России, пишет kino.mail.ru.