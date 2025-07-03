Удорожание водительских прав: когда ожидать изменений

Рост пошлин на водительские права и автомобильные документы с сентября 2025 года: подробности изменений

Сентябрь 2025 года принесет с собой значительные изменения для автомобилистов России. Согласно новому законопроекту, уже с осени вырастет пошлина на получение водительских прав и другие автомобильные документы. Стоимость старых прав увеличится с 2000 рублей до 4000 рублей, а водительское удостоверение с новым дизайном будет стоить 6000 рублей. Также в два раза поднимется стоимость международных водительских прав — вместо нынешних 1600 рублей они будут стоить 3200 рублей.

Кроме того, изменения коснутся и других важных документов: ПТС подорожает до 1200 рублей, а внесение изменений в техпаспорт обойдется в 525 рублей. Поднимется цена и на СТС. Бумажная версия документа будет стоить 1500 рублей, а пластиковая — 4500 рублей.