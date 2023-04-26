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Удивительно: женщины назвали самую сексуальную часть мужчин

Удивительно: женщины назвали самую сексуальную часть мужчин

Фото: открытые источники

Женщины имеют персональные предпочтения при выборе мужчины, но есть такие черты внешности представителей сильного пола, на которые обращают внимание почти все женщины и девушки. По внешности встречают при знакомстве, и, по данным психологов, уже через 7 минут женщина может точно ответить, привлекает ли ее конкретный мужчина или нет.

Что бы по этому поводу ни думали сами мужчины, женщины не считают самой сексуальной частью мужского тела мощные бицепсы или пресс с четкими кубиками.

По данным социсследования, для большинства женщина важны не глаза и не рост, а... руки мужчины. Большие ладони, мощная хватка - вот, что женщины считают признаками силы и лидерства. Крепкие руки внушают женщинам уверенность и чувство защищенности.

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