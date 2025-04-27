Удар будет сильный. Синоптики рассказали, что случится 28-29 апреля

По данным синоптиков портала Gismeteo, в конце рабочей недели погода в Приморском крае и на юге Дальнего Востока резко ухудшится. Жителям стоит готовиться к обильным осадкам и резким изменениям температуры.

Приморский край: снегопад и дожди

В северной части Приморья дожди будут продолжаться, но уже с пятницы, 25 апреля, начнётся сильный снег с дождём. За сутки, по прогнозам, может выпасть до 22 миллиметров осадков, а 26 апреля добавится ещё около 27 миллиметров.

Температура резко упадёт до нуля и ниже, что создаст опасные условия на дорогах и скажется на работе городской инфраструктуры.

Южный Приморский край: ливни и шквалистый ветер

На юге региона синоптики тоже прогнозируют неприятности: ожидаются проливные дожди и сильные ветры. Во Владивостоке осадки будут идти почти ежедневно до конца недели, а порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Это серьёзно осложнит жизнь местных жителей и туристов.

Европейская часть России: неожиданное похолодание

Не останется в стороне и центральная часть страны. В Москве и других городах температура, которая сейчас держится около +26 градусов, к выходным упадёт до нуля и ниже. В столице ожидается снегопад — крайне редкое явление для конца апреля, подчёркивающее нестабильность климата.

Как подготовиться?

Эксперты советуют быть готовыми к ухудшению погоды:

Водителям стоит быть особенно осторожными на дорогах;

Жителям рекомендуется минимизировать время на улице;

Следует заранее проверить исправность автомобиля и позаботиться о тёплой одежде.

Сильные осадки и холод могут вызвать перебои в работе транспорта и городской инфраструктуры, пишет PRIMPRESS.