Удар будет сильный. Синоптики рассказали, что произойдет 1-2 мая

Погода испортится: Приморье и центральная Россия ждут ливни, снег и похолодание

По данным синоптиков портала Gismeteo, к концу рабочей недели жителей Приморья и юга Дальнего Востока ждёт резкое ухудшение погоды. Сильные осадки и похолодание затронут также европейскую часть России.

Приморский край: снег и дожди

На севере Приморья дожди продолжатся, но с пятницы, 25 апреля, ожидается ухудшение погоды: начнётся сильный снег с дождём. За сутки может выпасть до 22 миллиметров осадков, а в субботу, 26 апреля, — ещё 27 миллиметров.

Температура воздуха опустится до нуля и ниже, что создаст опасные условия на дорогах и может повлиять на работу городской инфраструктуры.

Южный Приморский край: ливни и штормовой ветер

Юг региона также накроют мощные ливни. Во Владивостоке дожди будут идти почти каждый день до конца недели, а порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду. Жителям и туристам стоит подготовиться к возможным неудобствам.

Европейская часть России: резкое похолодание и снегопады

Аномальная погода доберётся и до центра страны. В Москве и других городах центральной России температура к выходным опустится с 26 градусов до нуля и ниже. В столице ожидается снегопад — редкое явление для конца апреля, которое снова напомнит о нестабильности климата.

Как подготовиться

Специалисты рекомендуют:

Водителям быть особенно осторожными на дорогах из-за возможной гололедицы;

Пешеходам — одеваться теплее и планировать маршруты с учётом погодных условий;

Всем жителям — следить за прогнозами и избегать лишних поездок.

Сильные осадки и резкое похолодание могут вызвать перебои в работе транспорта и коммунальных служб, поэтому стоит быть внимательными и готовыми к временным трудностям, пишет PRIMPRESS.