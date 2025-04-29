Удар будет очень мощным. Синоптики рассказали, что произойдет под конец апреля

К концу недели сразу в двух крупных регионах — на Дальнем Востоке и в Центральной России — ожидается резкое ухудшение погоды.

Синоптики предупреждают: нас ждут снегопады, ливни и сильный ветер.

Приморье: мокрый снег и штормовой ветер

По данным портала Gismeteo, в Приморском крае ожидается особенно тяжёлая обстановка:

В северной части с пятницы начнётся снег с дождём, возможны снежные заносы.

За 25–26 апреля прогнозируется до 49 мм осадков — почти месячная норма.

Температура опустится до нуля и ниже.

На юге края, во Владивостоке — ежедневные ливни и ветер до 20 м/с.

Рекомендации для жителей:

Избегать открытых пространств.

Укрепить балконы и убрать хрупкие предметы.

Быть готовыми к перебоям в электроснабжении и транспортным задержкам.

Москва: апрельский снегопад и температурный обвал

Необычная погодная аномалия ожидается и в столице:

Сейчас в Москве до +26°C, но к выходным температура обрушится до 0°C и ниже.

Возможен обильный снегопад с налипанием снега на проводах и деревьях.

Повышается риск образования гололёда на дорогах.

Особое внимание:

Метеочувствительным людям — следить за самочувствием.

Автомобилистам — соблюдать осторожность на скользких дорогах.

Что делать, чтобы пережить непогоду?

Подготовьте тёплую одежду и непромокаемую обувь.

Укрепите уличные конструкции на даче и балконах.

При передвижении на автомобиле — максимальная осторожность, особенно в утренние часы.

Когда стихия отступит?

По предварительным прогнозам: