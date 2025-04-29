Удар будет очень мощным. Синоптики рассказали, что произойдет под конец апреля
stihi.ru
К концу недели сразу в двух крупных регионах — на Дальнем Востоке и в Центральной России — ожидается резкое ухудшение погоды.
Синоптики предупреждают: нас ждут снегопады, ливни и сильный ветер.
Приморье: мокрый снег и штормовой ветер
По данным портала Gismeteo, в Приморском крае ожидается особенно тяжёлая обстановка:
- В северной части с пятницы начнётся снег с дождём, возможны снежные заносы.
- За 25–26 апреля прогнозируется до 49 мм осадков — почти месячная норма.
- Температура опустится до нуля и ниже.
На юге края, во Владивостоке — ежедневные ливни и ветер до 20 м/с.
Рекомендации для жителей:
- Избегать открытых пространств.
- Укрепить балконы и убрать хрупкие предметы.
- Быть готовыми к перебоям в электроснабжении и транспортным задержкам.
Москва: апрельский снегопад и температурный обвал
Необычная погодная аномалия ожидается и в столице:
- Сейчас в Москве до +26°C, но к выходным температура обрушится до 0°C и ниже.
- Возможен обильный снегопад с налипанием снега на проводах и деревьях.
- Повышается риск образования гололёда на дорогах.
Особое внимание:
- Метеочувствительным людям — следить за самочувствием.
- Автомобилистам — соблюдать осторожность на скользких дорогах.
Что делать, чтобы пережить непогоду?
- Подготовьте тёплую одежду и непромокаемую обувь.
- Укрепите уличные конструкции на даче и балконах.
- При передвижении на автомобиле — максимальная осторожность, особенно в утренние часы.
Когда стихия отступит?
По предварительным прогнозам:
- Улучшение погоды ожидается не ранее вторника–среды следующей недели.
- До этого времени стоит готовиться к контрастной и небезопасной весне — с холодными ночами, осадками и сильным ветром.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец