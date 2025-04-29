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Удар будет очень мощным. Синоптики рассказали, что произойдет под конец апреля

Синоптики предупреждают о резком ухудшении пого...

stihi.ru

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К концу недели сразу в двух крупных регионах — на Дальнем Востоке и в Центральной России — ожидается резкое ухудшение погоды.

Синоптики предупреждают: нас ждут снегопады, ливни и сильный ветер.

Приморье: мокрый снег и штормовой ветер

По данным портала Gismeteo, в Приморском крае ожидается особенно тяжёлая обстановка:

  • В северной части с пятницы начнётся снег с дождём, возможны снежные заносы.
  • За 25–26 апреля прогнозируется до 49 мм осадков — почти месячная норма.
  • Температура опустится до нуля и ниже.

На юге края, во Владивостоке — ежедневные ливни и ветер до 20 м/с.

Рекомендации для жителей:

  • Избегать открытых пространств.
  • Укрепить балконы и убрать хрупкие предметы.
  • Быть готовыми к перебоям в электроснабжении и транспортным задержкам.

Москва: апрельский снегопад и температурный обвал

Необычная погодная аномалия ожидается и в столице:

  • Сейчас в Москве до +26°C, но к выходным температура обрушится до 0°C и ниже.
  • Возможен обильный снегопад с налипанием снега на проводах и деревьях.
  • Повышается риск образования гололёда на дорогах.

Особое внимание:

  • Метеочувствительным людям — следить за самочувствием.
  • Автомобилистам — соблюдать осторожность на скользких дорогах.

Что делать, чтобы пережить непогоду?

  • Подготовьте тёплую одежду и непромокаемую обувь.
  • Укрепите уличные конструкции на даче и балконах.
  • При передвижении на автомобиле — максимальная осторожность, особенно в утренние часы.

Когда стихия отступит?

По предварительным прогнозам:

  • Улучшение погоды ожидается не ранее вторника–среды следующей недели.
  • До этого времени стоит готовиться к контрастной и небезопасной весне — с холодными ночами, осадками и сильным ветром.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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