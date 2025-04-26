Удар будет очень мощным. Синоптики рассказали, что произойдет 25-26 апреля

Синоптики предупреждают: к концу недели в России ожидается резкое ухудшение погоды сразу в двух крупных регионах — на Дальнем Востоке и в Центральной части страны.

Приморье: мокрый снег и штормовой ветер

По данным портала Gismeteo, особенно тяжёлая обстановка ожидается в Приморском крае:

В северной части с пятницы начнётся снег с дождём, возможны снежные заносы

За 25–26 апреля может выпасть до 49 мм осадков

Температура опустится до нуля и ниже

На юге края — во Владивостоке — ежедневные ливни и ветер до 20 м/с

Горожанам рекомендуется избегать открытых пространств, укрепить балконы и убрать хрупкие предметы.

Москва: апрельский снегопад и температурный обвал

Аномалия ожидается и в центре России.

Сейчас в Москве — до +26°C, но уже к выходным:

Температура обрушится до 0°C и ниже

Возможен снегопад, что крайне необычно для конца апреля

По прогнозу, осадки будут обильными и налипающими

Метеочувствительным людям и автомобилистам стоит быть особенно осторожными.

Что делать?

Подготовьте тёплую одежду и непромокаемую обувь

Укрепите уличные конструкции, особенно на даче

На дорогах — максимальная осторожность: возможен гололёд

Когда стихия отступит?

По предварительным прогнозам, улучшение погоды ожидается не ранее вторника–среды следующей недели. До этого времени россиян ждёт контрастная и небезопасная весна, сообщает primpress.