Удар будет очень мощным. Синоптики рассказали, что произойдет 25-26 апреля
rutube.ru
Синоптики предупреждают: к концу недели в России ожидается резкое ухудшение погоды сразу в двух крупных регионах — на Дальнем Востоке и в Центральной части страны.
Приморье: мокрый снег и штормовой ветер
По данным портала Gismeteo, особенно тяжёлая обстановка ожидается в Приморском крае:
- В северной части с пятницы начнётся снег с дождём, возможны снежные заносы
- За 25–26 апреля может выпасть до 49 мм осадков
- Температура опустится до нуля и ниже
- На юге края — во Владивостоке — ежедневные ливни и ветер до 20 м/с
- Горожанам рекомендуется избегать открытых пространств, укрепить балконы и убрать хрупкие предметы.
Москва: апрельский снегопад и температурный обвал
Аномалия ожидается и в центре России.
Сейчас в Москве — до +26°C, но уже к выходным:
- Температура обрушится до 0°C и ниже
- Возможен снегопад, что крайне необычно для конца апреля
- По прогнозу, осадки будут обильными и налипающими
- Метеочувствительным людям и автомобилистам стоит быть особенно осторожными.
Что делать?
- Подготовьте тёплую одежду и непромокаемую обувь
- Укрепите уличные конструкции, особенно на даче
- На дорогах — максимальная осторожность: возможен гололёд
Когда стихия отступит?
По предварительным прогнозам, улучшение погоды ожидается не ранее вторника–среды следующей недели. До этого времени россиян ждёт контрастная и небезопасная весна, сообщает primpress.
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