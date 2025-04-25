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Удар будет мощный. Синоптики рассказали, что произойдет 25-26 апреля

В конце апреля 2025 года в Приморском крае, на ...

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По информации синоптиков метеорологического портала Gismeteo, в конце рабочей недели погода в Приморском крае и на юге Дальнего Востока значительно ухудшится.

Жителей этих регионов ожидают сильные осадки и резкое изменение климата.

Приморский край: снег и дожди

В северной части Приморья дожди продолжат лить в ближайшие дни, но с пятницы, 25 апреля, ситуация ухудшится — начнется сильный снег с дождем. Синоптики прогнозируют, что за сутки в этот день может выпасть до 22 миллиметров осадков, а в субботу, 26 апреля, добавится еще 27 миллиметров.

Температура в регионе опустится до нуля градусов и ниже, что создаст опасные условия на дорогах и в городской инфраструктуре.

Южная часть Приморья: ливни и сильный ветер

На юге края также не обойдется без неприятных сюрпризов — ожидаются мощные ливни. Во Владивостоке дожди будут идти почти каждый день до конца недели, а порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Это может создать значительные неудобства для жителей и туристов.

Европейская часть России: резкое похолодание и снег

Не только Дальний Восток, но и европейская часть России столкнется с аномальными погодными явлениями. В Москве и других городах центральной России к выходным температура, которая сейчас составляет около 26 градусов, снизится до нуля и минуса. В столице ожидается снегопад — редкое явление для конца апреля, которое станет еще одним напоминанием о нестабильности климата.

Общие рекомендации

Как в Приморье, так и в европейской части России, грядущее ухудшение погоды будет сопровождаться сильными осадками и резким похолоданием. Специалисты рекомендуют быть готовыми к экстремальным условиям, особенно водителям и тем, кто планирует проводить время на улице в эти дни.

Ожидаются трудности на дорогах и возможные проблемы с городской инфраструктурой, так что стоит быть особенно внимательными.

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