Учитель физкультуры изнасиловал 10-летнего мальчика в школьной подсобке

В Тульской области учитель физкультуры изнасиловал 10-летнего мальчика. Все произошло еще в 2018 году в школьной подсобке одной из школ города Липки. Там педагог надругался над учеником 4 класса.

Но обо всем произошедшем стало известно только сейчас. В настоящее время учителя задержали и арестовали. В отношении 57-летнего учителя возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ "Насильственные действия сексуального характера".