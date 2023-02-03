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Учитель физкультуры изнасиловал 10-летнего мальчика в школьной подсобке

Учитель физкультуры изнасиловал 10-летнего мальчика в школьной подсобке

Фото: play.radioaurora.am

В Тульской области учитель физкультуры изнасиловал 10-летнего мальчика. Все произошло еще в 2018 году в школьной подсобке одной из школ города Липки. Там педагог надругался над учеником 4 класса.

Но обо всем произошедшем стало известно только сейчас. В настоящее время учителя задержали и арестовали. В отношении 57-летнего учителя возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ "Насильственные действия сексуального характера".

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