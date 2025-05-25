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Ученым стало известно, какой орех влияет на риск развития рака кишечника

Новый взгляд на орехи как средство профилактики...

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Новый взгляд на орехи как средство профилактики: американские учёные обнаружили, что регулярное употребление грецких орехов может значительно снизить риск опухолей кишечника. О результатах сообщили на портале Doctorpiter.ru.

Что исследовали?

В исследовании участвовали 39 человек в возрасте от 40 до 65 лет, у которых был повышенный риск развития рака толстой кишки. Все они прошли колоноскопию, не принимали антибиотики и в течение определённого времени включали в рацион грецкие орехи.

Как орехи влияют на кишечник?

После регулярного употребления орехов у участников наблюдались заметные изменения в составе микробиома кишечника:

  • Повысился уровень уролитина А — вещества с выраженными противовоспалительными свойствами.

  • Снизились воспалительные маркеры, связанные с риском онкологии.

  • У полных участников эффект был особенно выраженным.

Что ещё показало исследование?

  • Повысился уровень пептида YY — он регулирует аппетит и может тормозить рост раковых клеток.

  • Уменьшилось содержание виментина в тканях полипов — это белок, который связывают с опухолевыми процессами.

Сколько орехов нужно есть?

Эксперты рекомендуют одну горсть грецких орехов в день, желательно — вместе с продуктами, богатыми клетчаткой (например, овощами или цельнозерновыми кашами). Это может стать частью эффективной профилактики заболеваний кишечника.

Но есть важные нюансы

  • Грецкие орехи не заменяют лечение. При любых подозрениях на онкологию — только к врачу.

  • Нужно учитывать индивидуальную переносимость.

  • Переедание может вызвать проблемы с пищеварением или аллергические реакции.

Вывод: включение грецких орехов в рацион — простой шаг, который может принести значительную пользу. Но для здоровья кишечника важно соблюдать баланс, слушать организм и не пренебрегать медицинским контролем.

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