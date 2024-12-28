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Ученые выявили связь между цифровыми технологиями и одиночеством у школьников

В Норвегии исследование выявило связь между циф...

Екатерина Кузьминых

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В Норвегии исследование выявило связь между цифровыми технологиями и чувством одиночества у школьников

Доктор философии Лив Кристин Бьоркликке Оверенг провела исследование, посвящённое влиянию планшетов на взаимодействие между учениками и учителями в школах Норвегии. Она пришла к выводу, что использование цифровых устройств способствует более частой работе учащихся в одиночку, что может снижать уровень эмоциональной поддержки.

По словам исследовательницы, хотя производительность учеников при использовании планшетов повышается, их общение с одноклассниками и учителями становится менее активным, а социальное обучение теряет значимость.

Тем не менее, Оверенг подчеркнула и положительные аспекты цифровых технологий. Планшеты помогают адаптировать образовательный процесс к индивидуальным потребностям каждого ученика и позволяют проводить дифференцированное обучение.

Исследование поднимает важный вопрос о том, как найти баланс между эффективностью цифровых технологий и поддержанием социальных связей в образовательной среде.

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