Ученые выявили самый полезный хлеб — не белый и не с отрубями, в два раза полезнее, чем распиаренный хлеб-фитнес
dzen.ru
Хлеб давно стал неотъемлемой частью рациона, но его полезность зависит от типа муки и ингредиентов.
Особенно стоит обратить внимание на черный хлеб, который имеет целый ряд полезных свойств, включая улучшение здоровья и борьбу с различными заболеваниями.
Полезные свойства черного хлеба
По словам эндокринолога Марии Калошиной, черный хлеб, благодаря ржаной муке, содержит ненасыщенные жиры, которые способствуют снижению уровня холестерина и уменьшению воспаления в организме. Эти жиры также могут повысить чувствительность к инсулину, что является важным фактором в профилактике диабета и атеросклероза.
Кроме того, черный хлеб обладает высоким содержанием клетчатки, в два раза больше, чем у пшеничного. Клетчатка помогает надолго сохранять чувство сытости, способствует нормализации работы кишечника и выводу лишних жиров и сахара из организма.
Как выбрать качественный черный хлеб
- Состав:
Изучите состав хлеба. Желательно, чтобы в составе не было искусственных добавок и улучшителей, таких как броматы и семикарбазид. При этом наличие семян или сухофруктов может повышать калорийность, но и делать хлеб более полезным за счет дополнительных питательных веществ.
- Внешний вид:
Хороший черный хлеб должен быть упругим и не липким на ощупь. Он не должен рассыпаться в руках и иметь подгоревшие участки. Если на хлебе появились признаки плесени, от покупки лучше отказаться.
- Хранение:
Для хранения хлеба идеален морозильник, особенно если его не планируется съесть в ближайшие дни. Хлебница — не лучший вариант для сохранения свежести, так как хлеб может быстро утратить свои вкусовые качества.
Инновации в хлебной индустрии
Учёные из Южно-Уральского и Уральского федеральных университетов разработали уникальный хлеб с ресвератролом — веществом, которое содержится в винограде и клюкве. Исследования показывают, что употребление такого хлеба может снизить тревожность, улучшить сон и снизить уровень раздражительности. Ожидается, что продукт появится в продаже в ближайшем будущем.
Советы врача
Для здоровья рекомендуется выбирать цельнозерновой или ржаной хлеб с добавлением пророщенных злаков. Такие продукты имеют наибольшее количество полезных веществ. Однако даже самый полезный хлеб не заменит сбалансированного питания. Важно соблюдать умеренность в потреблении хлеба и других продуктов, сообщает progorodsamara.
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