Ученые выявили самый полезный гриб: не шампиньоны, не вешенки и в два раза полезнее лисичек

Грибы — не просто ароматное дополнение к блюдам, а настоящий источник пользы. Эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, чем они заслужили статус суперфуда и почему их стоит включить в рацион.

Белые грибы: мощная доза витаминов и минералов

Боровики содержат целый набор необходимых веществ: калий поддерживает работу сердца, железо борется с анемией, фосфор укрепляет кости, а магний полезен для нервной системы. Они богаты белком и клетчаткой, поэтому быстро насыщают. Кроме того, антиоксиданты в их составе помогают замедлить старение и снижают уровень вредного холестерина.

Шампиньоны — простой и полезный продукт

Они отлично подойдут для перекуса: лёгкие, но питательные. По содержанию фосфора шампиньоны не уступают рыбе, а витамины группы B способствуют выработке энергии. Такой вариант отлично подойдёт для перекуса в течение рабочего дня.

Мацутакэ: экзотика с пользой для иммунитета

Японские грибы мацутакэ ценят за высокий уровень бета-глюканов — веществ, укрепляющих иммунную систему и снижающих воспалительные процессы. По словам специалиста, их стоит включить в рацион в сезон простуд.

Лисички — поддержка пищеварения

Эти яркие грибы полезны для желудочно-кишечного тракта и помогают вывести токсины. Особенно актуальны для тех, кто придерживается диеты, ведь они восполняют дефицит важных микроэлементов.

Совет от специалиста:

Грибы — полезное дополнение к рациону, если есть их 2–3 раза в неделю. Но важно собирать их в чистых местах или покупать у проверенных продавцов. И помните: ни один продукт не заменит полноценное питание.

А вы часто добавляете грибы в блюда? Возможно, стоит взглянуть на них не только как на гарнир, а как на источник здоровья, дарованный природой, пишет источник.